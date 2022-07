Blitz schlägt in Wangen in Lärmschutzwand ein und verursacht Brand

Im Wangener Ortsteil Primisweiler hat ein Blitz in eine Lärmschutzwand eingeschlagen. Dadurch wurden Bodenplatten auf ein Hausdach geschleudert und es brannte.

29.07.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Das starke Gewitter am Donnerstagabend hat in Primisweiler für hohen Sachschaden gesorgt. In dem Ortsteil von Wangen schlug gegen 21.30 Uhr ein Blitz in eine Lärmschutzwand ein.

Schallschutzwand in Primisweiler fängt Feuer

Wie die Polizei mitteilt, fing die Wand dadurch Feuer und es wurde ein Graben in den Garten eines angrenzenden Hauses gerissen. Außerdem wurden Bodenplatten gegen das Hausdach geschleudert und der Blitz verursachte einen Schmorbrand im Keller.

Die Feuerwehr Primisweiler löschte das Feuer. Alles in allem entstand Schaden in Höhe von 15.000 Euro, schätzt die Polizei. Verletzt wurde niemand.

