Fangverbot für Felchen am Bodensee: „Endlich fliegen alle Etikettenschwindler auf“

Ab 2024 ist es verboten, im östlichen Bodensee Felchen zu fangen. Was ein Berufsfischer dazu sagt - und warum Verbraucher jetzt noch kritischer sein sollten.

12.07.2023 | Stand: 09:54 Uhr

„Endlich fliegen alle Fisch-Etikettenschwindler auf“: So kommentiert Bernd Kaulitzki das Verbot, ab 2024 im östlichen Bodensee Felchen zu fangen. Als Berufsfischer vom Bodensee freut er sich eigentlich überhaupt nicht über das Fangverbot. Doch eine gute Seite habe es: Viele Restaurants, die dann noch behaupteten, Felchen vom Bodensee zu verkaufen, würden entlarvt.

Berufsfischer: Viele Gaststätten behaupten, Felchen vom Bodensee zu verkaufen

In zahlreichen Gaststätten rund um das Gewässer stehe Fisch aus dem Bodensee auf der Speisekarte. Aber nicht alles, was auf dem Teller lande, stamme auch von dort, sagt Kaulitzki. Das ärgert ihn: „Es dürfen keine Zuchtfische oder in anderen Seen gefangenen Fische als ,Bodenseefisch’ verkauft werden, das ist Betrug am Kunden und schadet der ohnehin schon stark gebeutelten Fischerei am See.“

Ihm ist das schon länger ein Dorn im Auge. „Bodenseefisch ist ein eigener kultureller Wert, der dementsprechend auch von allen Seiten wertgeschätzt werden soll.“

Symbol garantiert, dass der Fisch auch wirklich aus dem Bodensee kommt

Deshalb hat Kaulitzki den „Verein Bodenseefisch“ mitgegründet, dessen Vorsitzender er auch ist. Dieser Verein hat das Logo „Wildfang Bodensee“ entworfen – mit blauem Fisch und gelber Kochmütze – und es als eingetragene Schutzmarke sichern lassen.

Auch Restaurants gehören dem Verein an. Wenn sie Fisch in ihrer Speisekarte anbieten, der aus dem Bodensee kommt, steht dieses Logo hinter dem Gericht. „Das ist eine Garantie, dass der Fisch zu 100 Prozent aus dem Bodensee ist.“ Er rät Verbrauchern, im Lokal nach der Herkunft eines Fisches zu fragen, wenn das Logo nicht dahinter steht, in der Speisekarte aber die Rede von Bodenseefisch ist. Felchen, Saibling und Zander etwa gingen kaum noch ins Netz, könnten also auch nicht allzu oft angeboten werden.

Ab 2024 Fangverbot von Felchen am östlichen Bodensee

Seit Jahren wird der Bestand der Felchen kleiner. Deshalb wurde von der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei beschlossen: Ab 2024 dürfen drei Jahre keine Felchen im östlichen See gefangen werden. Das kritisieren Fischer: Dass es immer wenige Felchen gebe, liege nicht an Überfischung, sondern daran, dass der Bodensee zu sauber sei, die Tiere kaum Nahrung fänden.