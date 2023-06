Gestohlenes Motorboot strandet in Wasserburg - Diebe stahlen Angelruten und Außenbordmotor

Diebe haben in Lochau am Bodensee ein Motorboot gestohlen, fuhren bis nach Wasserburg, nahmen Angeln, einen Außenbordmotor und ein Echolot mit und flüchteten.

07.06.2023 | Stand: 13:16 Uhr

In Wasserburg am Bodensee ist ein herrenloses Motorboot gestrandet. Laut Polizei stellte sich heraus, dass das Wasserfahrzeug zuvor gestohlen worden war. Eine Anwohnerin hatte der Polizei am Dienstag mittgeteilt, dass das Boot am Ufer liegen würde. Die Polizei überprüfte das Gefährt. Dabei wurde klar, dass das Boot bereits in der Nacht zuvor in Lochau gestohlen und von den Tätern nach Wasserburg gefahren wurde. Die Türe der Kajüte war aufgebrochen und diverses Inventar des Schiffes gestohlen.

Motorboot am Bodensee gestohlen - Zeugen beobachten Männer, die Gegenstände von gestohlenem Boot tragen

Eine Zeugin berichtete, dass sie am Montagabend das gestohlene Boot am Ufer habe vorbeifahren sehen. Etwas später beobachteten Zeugen, wie zwei Männer das Boot ans Ufer fuhren und dann Gegenstände von Bord trugen. Die Polizei ermittelte den Eigentümer des Boots und brachte es nach Lochau zurück.

Die Diebe stahlen von Bord acht Angelruten, diverses Angelzubehör, einen Elektroaußenbordmotor, ein Echolot und einen Strohhut. Die Seepolizei Bregenz ermittelt nun.

