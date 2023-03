Bei Bauarbeiten am Bodensee wird der Seegrund aufgewirbelt und es treten ölähnliche Stoffe aus. Die Arbeiten werden umgehend eingestellt.

Bei Umweltmaßnahmen am Kleinen See (Teil des Bodensees) habenn sich Altlasten vom Seegrund gelöst und es sind Ölschlieren an der Oberfläche entstanden. Laut Polizei wurden die Arbeiten umgehend eingestellt, als es zu den öltypischen Erscheinungen kam, sodass sich die Verunreinigung beschränkte. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lindau sorgten für eine Abbindung der Stoffe.

