Bodo im Krisenmodus: Warum das 9-Euro-Ticket viele Sorgen auslöst

Pandemie, Bürokratie, 9-Euro-Ticket: Der Verkehrsverbund Bodo sieht bei Bus und Bahn viele Baustellen. Was im Landkreis Lindau die größten Probleme sind.

30.05.2022 | Stand: 12:26 Uhr

Das Jahr 2021 hat bei Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler alles andere als Freude ausgelöst. Seine Bilanz mit Blick auf die Corona-Pandemie fällt im Wirtschaftsausschuss des Landkreises Lindau sehr ernüchternd aus: „Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen.“ An dem das neue 9-Euro-Ticket für zusätzliche Kritik und Ängste sorgt.

Seit gut vier Jahren gehört der Landkreis Lindau zum Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben. So ernst wie jetzt im Wirtschaftsausschuss haben die Kreisräte den Bodo-Chef allerdings noch nie erlebt. Denn zwei Jahre Corona-Pandemie sind am Verkehrsverbund nicht spurlos vorbeigegangen.

So sind die Fahrgastzahlen in diesem Zeitraum um rund ein Viertel gesunken: Im zurückliegenden Jahr stiegen nur noch knapp 30 Millionen Kunden in Busse und Bahnen im Bodo-Verbandsgebiet ein.

Verkehrsverbund Bodo bekommt Corona-Hilfe

Immerhin habe Baden-Württemberg seine Rettungsschirm-Gelder für 2021 inzwischen zu 85 Prozent ausbezahlt, Bayern zur Hälfte. Was Löffler sehr bedauert: Für das laufende Jahr gebe es noch keine Aussagen zu Finanzhilfen. „Wir sind jetzt an einem kritischen Punkt angekommen“, sagt er. Löffler blickt auf fehlende Millionen an Euro, auf Kostenexplosion beim Kraftstoff und nur um knapp drei Prozent angehobene Tarife: „Das ist die ernsteste Finanzkrise seit Bestehen des Verbunds“, bringt er seine Sorgen auf den Punkt.

Mit den mittelständischen Busunternehmen, die im Auftrag des Bodo unterwegs sind, ist Löffler intensiv im Gespräch: „Einige befinden sich in einer existenzgefährdenden Situation.“

Deswegen lautet sein Appell an die Kreisräte auch: „Helfen Sie den Unternehmen.“ In Kürze werden die Mitglieder des Verkehrsverbunds über die neuen Tarife für 2023 beraten. Aber auch wenn diese steigen: „Wir werden auf längere Zeit auf Hilfen angewiesen sein“, ist für den Geschäftsführer klar.

Zumal einiges an neuen Aufgaben auf den Bodo zukomme. Dazu gehöre unter anderem die Flexibilisierung von Zeitkartentarifen und ein neues Handy-basiertes Check-In-Check-Out-System, das in absehbarer Zeit auch im Landkreis Lindau verfügbar sein soll.

Neue Züge wie die Regio-S-Bahn Bodensee-Oberschwaben rollen durchs Bodo-Land, der Busverkehr soll eigentlich ausgebaut werden, neue Verkehre auf Abruf werden gefordert.

Ukraine-Krieg beeinflusst ÖPNV in Westallgäu

Daneben kämpfen die Verantwortlichen im öffentlichen Nahverkehr mit akutem Fachkräftemangel. So fehlen überall Busfahrer. Veraltete Infrastruktur sorge im Schienen-Nahverkehr der Region fast täglich für Probleme. Löffler verweist auf die lange eingleisige Strecke zwischen Hergatz und Memmingen.

Aber auch darauf, dass neue Fahrzeuge zu beschaffen derzeit ein Drama sei: „Das Zugmaterial, das hier rollt, kam teilweise aus Mariupol – das Werk dort ist jetzt zerstört“, schildert der Bodo-Chef. Nun müsse man hoffen, dass Ersatz etwa aus Spanien möglich ist.

Und dann wäre da noch das 9-Euro-Ticket. Natürlich dürfe man trotz Pandemie und Ukraine-Krieg „die Mobilitätswende nicht aus den Augen verlieren“, ist dem Geschäftsführer bewusst. Doch dieses Ticket hält er für die falsche Lösung. Landrat Elmar Stegmann bezeichnet es sogar als „gefährlich“: Es vermittle, Bürger könnten eine Leistung zum Fast-Nulltarif erhalten.

9-Euro-Ticket: Berufspendler befürchten überfüllte Züge

Abgesehen vom riesigen Verwaltungsaufwand, den der Verkehrsverbund mit dem 9-Euro-Ticket habe, sieht Löffler zudem Enttäuschungen bei den Kunden vorprogrammiert – weil beispielsweise die Bodensee-Gürtelbahn gar nicht die Kapazitäten habe, eine deutlich höhere Zahl an Fahrgästen zu transportieren, und weil sich Berufspendler schon jetzt sorgen, ob sie ab Juni in dann möglicherweise überfüllten Zügen überhaupt nach Hause kommen.

Kreisrat Eberhard Rotter dankte dem Bodo-Chef für dessen „schonungslosen Bericht“. Für Rotter, in seiner Zeit als Landtagsabgeordneter lange verkehrspolitischer Sprecher der CSU-Fraktion, steht der ÖPNV vor riesigen Herausforderungen: „Die Infrastruktur passt einfach nicht.“ Das treffe vor allem auf die Schiene zu. Daniel Obermayr von den Grünen sieht die Problematik ähnlich: Zum einen dürfe „nichts verramscht werden, was doch einen Wert hat“. Außerdem bringe es auch nichts, „am Preis zu drehen, wenn die Infrastruktur nicht stimmt“.

Kreisrat Martin Hessz von den Freien Wählern hoffte, dass während der Laufzeit des 9-Euro-Tickets wenigstens die Kundenströme genauer analysiert werden, also wer woher aus welchem Grund den öffentlichen Nahverkehr nutze. Doch da schüttelte der Bodo-Chef den Kopf. Marktforschung sei nicht vorgesehen: „Das Ticket ist nicht auf Nachhaltigkeit angelegt.“

Vielmehr werde es finanziell zunächst „ein tiefes Tal“ geben. Denn Löffler befürchtet bis zu 90 Prozent Einnahmeeinbußen, die vermutlich erst ab Mitte Juli erstattet würden. „Ich hoffe, dass die Busunternehmen das überleben.“