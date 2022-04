Mehrere Einsätze halten Polizei in Lindau auf Trab - Immer ist derselbe Mann beteiligt

Die Polizei Lindau musste in Bodolz zu mehreren Schlägereien, einem Familienstreit und einem Unfall ausrücken. In jeden Vorfall war derselbe Mann verstrickt.

In Bodolz und Lindau haben mehrere Schlägereien, ein Familienstreit und ein Unfall die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf Trab gehalten. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Bei den Vorfällen gab es ein wiederkehrendes Element: Jedes Mal war ein 34-jähriger Mann in den Fall verstrickt.

Schlägereien und Familienstreit in Lindau und Bodolz

Anfangen haben die Einsätze am Dienstag kurz vor Mitternacht. Der 34-Jährge und ein 19-Jähriger hatten sich in einer Gaststätte in Bodolz gestritten. Im Verlauf des Streit trat der 34-Jährige gegen die Fahrertür des Autos des 19-Jährigen und beschädigte dies. Danach schlug der 34-Jährige dem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Beide Beteiligten hatten zuvor Alkohol getrunken. Der Grund für den Streit ist laut Polizei bisher nicht bekannt.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 34-Jährige kurz vorher in eine andere Schlägerei mit sieben Beteiligten verwickelt war. Er hatte sich mit mehreren Männern gestritten, doch der Streit war eskaliert. Bei der Schlägerei sollen der 34-Jährige und ein 17-Jähriger als Haupaggressoren aufgetreten sein.

Später wurde die Polizei über einen Familienstreit informiert. Wieder trafen die Beamten den 34-jährigen Mann an. Er randalierte bei seinen Eltern und schlug diese. Der Grund für sein aggressives Verhalten soll ein vorangegangener Streit mit seiner Frau gewesen sein. Nach dem Streit hatte er seine Frau gesucht, weil diese weggelaufen war, und vermutete, dass sie bei seinen Eltern ist. Als sich dann mit seinen Eltern ein Streit entwickelte, wurde er handgreiflich.

Auto des 34-Jährigen ist in Unfall verwickelt

In der Nacht auf Mittwoch wurde der Polizei gegen 2.15 Uhr ein Unfall gemeldet. Ein Auto war gegen einen Baum gefahren. Vor Ort fanden die Beamten das Auto des 34-jährigen Mannes, mit dem sie zuvor schon zu tun hatten. Offenbar hat ein Beteiligter der vorangegangenen Schlägerei den Autoschlüssel geklaut und ist mit dem Auto eine Runde gefahren. Unter Verdacht steht ein 22-jähriger Mann. Am Auto wurden Spuren gesichert, um das zu überprüfen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt.

