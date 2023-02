Vor Duell mit Mehrfach-Weltmeister: Boxer Timo Schwarzkopf trainiert am Hochgrat

Profi-Boxer Timo Schwarzkopf steigt am 4. Februar in Wangen gegen Miquel Vázquez in den Ring. Wie er sich vorbereitet und welches große Ziel er im Blick hat.

Eigentlich hätte der 27. Profikampf von Timo Schwarzkopf längst schon über die Bühne gehen sollen. Doch dann erwischte den 31-jährigen Boxer ein grippaler Infekt – und er musste das für den 17. Dezember geplante Duell gegen Miquel Vázquez absagen. Nun aber ist es so weit. „Ich habe kurz nach Weihnachten die Vorbereitung wieder aufgenommen und ein sehr hartes Training gehabt“, sagt Schwarzkopf.

Am Samstag (4. Februar) steigt er in seiner Heimatstadt Wangen endlich wieder in den Ring. Und er appelliert an die Fans, in der Argensporthalle auch für den erhofften Heimvorteil zu sorgen: „Ich brauche eure Unterstützung und euer Dabeisein. Das wird ein richtig hartes Ding.“

Er ist eine echte Nummer: Miquel Vázquez, 36 Jahre alt, 55 Kämpfe, 44 davon gewonnen. Vier Jahre lang, von August 2010 bis September 2014, war Vázquez IBF-Boxweltmeister im Leichtgewicht. „Er ist ein Weltklassemann“, sagt Schwarzkopf über seinen Gegner.

An seinem Plan, in die Weltspitze vorzudringen, hat Schwarzkopf immer festgehalten. Ja, es ging mal rauf, mal runter. Vor einem halben Jahr, gegen seinen letzten Gegner Zeus de Armas, brauchte er gerade einmal eine Minute und 20 Sekunden, um zu gewinnen. Es war in seiner Bilanz (21 Siege, fünf Niederlagen) das 13. Knock-out – und Schwarzkopf hatte Oberwasser.

Timo Schwarzkopf will den WM-Gürtel nach Wangen holen

Dieses Mal wird es erneut ein Alles-oder-nichts-Duell im Superleichtgewicht. Einer jener Kämpfe, die dafür sorgen, ob danach der Daumen nach oben oder unten zeigt. „Mein Ziel ist es, noch in diesem Jahr um die IBO-Weltmeisterschaft zu boxen“, sagt Schwarzkopf. Mit Vázquez trifft er auf einen, der schon achtmal um den IBF-Weltmeistertitel fightete und siebenmal gewann. Einen, der eine ähnliche Strategie wie er selbst verfolgt und schon in jungen Jahren nicht gegen vermeintlich schwache Gegner antrat. Sein Debüt feierte er gegen keinen Geringeren als Superstar Saúl Álvarez, gegen den er knapp verlor.

„Wenn ich Vázquez besiege, geht es gegen Alejandro Meneses“, sagt Schwarzkopf. Meneses ist amtierender IBO-Weltmeister im Superleichtgewicht, Schwarzkopfs Gewichtklasse. Vázquez boxt übrigens üblicherweise als Leichtgewichtler und muss für seinen Kampf am Samstag in Wangen sein Gewicht leicht anpassen.

Wie sich Schwarzkopf dieses Mal vorbereitet? „Ich habe viel an meiner Kondition gearbeitet, bin in den vergangenen Wochen immer wieder mal den Hochgrat hoch“, erzählt der Profiboxer. Er hat auf diese Weise versucht, sich auf Vázquez, der aus den Höhen Mexikos kommt, einzustellen. Auch Sparrings standen für Schwarzkopf auf dem Programm: „In den Tagen vor dem Kampf werde ich mich dann nach Niederwangen zurückziehen, zur Ruhe kommen, viel schlafen, dort abschalten und mich auf den Kampf fokussieren.“

Erstmals hat sich Schwarzkopf mit Swiss Pro Boxing und Leander Strupler einen der führenden Boxpromotoren mit ins Boot geholt: „Wir binden aber nach wie vor den Wangener Boxclub mit Jürgen Rölli an der Spitze mit ein.“ Im Orga-Team sind auch Schwarzkopfs Verlobte Elsa und deren Bruder Paul.

Über Strupler wurde Miquel Vázquez als Gegner gefunden. „Mir ist klar, dass ich gegen so einen kämpfen muss, um weiterzukommen“, sagt Schwarzkopf. Er meint damit: Nicht an Schwächeren, sondern an Stärkeren reift man. Und noch fühlt er sich nicht am Ende seines sportlichen Weges angekommen: „Ich will den WM-Gürtel nach Wangen bringen.“

Boxkampf mit Timo Schwarzkopf am 4. Februar 2023 in Wangen

Eine gewisse Taktik hat sich Schwarzkopf für Samstag zurechtgelegt: „Ich werde viel Druck machen und versuchen, Vázquez so zu knacken. Man muss ihn schon von Beginn an schwächen.“ Angesetzt ist ein Zehn-Runden-Kampf.

Der Boxabend in der Argensporthalle beginnt am Samstag um 20 Uhr. Geplant sind insgesamt zehn Kämpfe. Schwarzkopfs Duell gegen Vázquez ist auf 23 Uhr angesetzt. Im Vorfeld werden mit dem Internationalen Deutschen Meister Altin Zogaj (gegen Armenak Hovhannisyan) und Simon Zachenhuber (gegen Kilian Weck) auch zwei alte Bekannte wieder in Wangen im Ring stehen.