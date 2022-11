"Boykottiert Katar" prangt an einem Altstadthaus in Wangen

Die Schnitzers aus Wangen sind eine fußballbegeisterte Familie. Warum sie dennoch zum Boykott der WM in Katar auffordern.

05.11.2022 | Stand: 11:18 Uhr

„Boycott Qatar 2022“ steht auf einem großen Banner an einer Hausfassade in der Wangener Altstadt. Das Haus in der Nachbarschaft des „Fidelisbäck“ gehört der Unternehmerfamile Schnitzer.

Familie hat intensiv über die WM diskutiert

Ihr sichtbares Statement gegen die Fußballweltmeisterschaft in Katar sei das Ergebnis einer intensiven Diskussion der Eltern Peter und Ulrike Schnitzer und ihrer drei erwachsenen Kinder, sagt Hausbesitzer Peter Schnitzer. Am Ende waren sie sich einig: „Es geht gar nicht, dass die WM in Katar stattfindet.“ Peter Schnitzer verweist auf die Menschenrechtsverletzungen in dem Wüstenstaat und auf die vielen Arbeiter, die beim Stadionbau ausgebeutet werden oder gar ihr Leben lassen mussten.

"Wir haben eine Verantwortung" sagt Peter Schnitzer

„Gerade wir in Deutschland haben eine besondere Verantwortung. Wir hatten 1936 eine WM, da konnte sich das Regime weltoffen geben. Und was danach geschehen ist, wissen wir ja“, sagt Schnitzer. Ursprünglich wollten die Schnitzers selbst ein Banner für den Boykottaufruf gestalten, doch dann nutzten sie Material der Aktion „#BoycottQatar 2022“, die auch viel Information bereithält.

Aufruf an die Menschen in Wangen: Stimmt mit der Fernbedienung ab!"

„Stimmt mit der Fernbedienung ab“, laute die Botschaft des Banners, sagt Peter Schnitzer – übrigens ein leidenschaftlicher Fußballfan wie die ganze Familie. „Wir wollen niemanden belehren“, ergänzt er. „Aber wenn das Banner auch nur zum Nachdenken oder sich Informieren anregt, lohnt es sich schon.“

Passanten signalisieren: Daumen hoch!

Viele Passantinnen und Passanten sind offenbar seiner Meinung. Immer wieder signalisieren Vorbeigehende ihre Zustimmung mit einem "Daumen hoch".

