Bräuhaus-Areal: So riesig ist die Nachfrage nach Wohnungen in Lindenberg

In zentraler Lage in Lindenberg entstehen über 60 Wohnungen ausschließlich für Senioren. Wie hoch die Miete ist und wann die ersten Bewohner einziehen können.

23.03.2021 | Stand: 10:52 Uhr

Die Gepflegt Leben & Wohnen GmbH hat schon mehrere Projekte dieser Art umgesetzt. Aber so groß wie hier war die Nachfrage noch nirgendwo. Geschäftsführer Christian Moosbrugger spricht sogar von „Nachfragedruck in allen Bereichen“. Das Unternehmen aus Bolsterlang (Oberallgäu) plant das große Senioren-Wohnprojekt auf dem Bäuhaus-Areal in Lindenberg – und ist regelrecht mit Anfragen überrannt worden. Auf der Liste für die 62 Wohnungen stehen nicht weniger als 177 Interessenten. „Wir hätten dreimal so viele Wohnungen verkaufen können, wie wir dürfen“, verdeutlicht Moosbrugger.