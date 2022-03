Trockenheit im Allgäu: Baum und Wiese brennen kurz hintereinander in Leutkirch

Zu einer brennenden Wiese und einem brennenden Baum in Leutkirch ist die Feuerwehr zweimal kurz hintereinander ausgerückt. Das ist bislang bekannt.

23.03.2022 | Stand: 17:04 Uhr

Zweimal kurz hintereinander hat die Feuerwehr in Leutkirch am Dienstagnachmittag wegen Bränden ausrücken müssen. Erst hatte ein Autofahrer eine brennende Wiese bei Urlau per Notruf gemeldet. Mit zwei weiteren Helfern löschte der Mann die Flammen kurzerhand selbst. Die Brandursache ist laut Polizei bislang unklar.

Baum brennt am Stadtweiher in Leutkirch

Wenig später brannte ein Baum am Stadtweiher. Ein Passant verständigte die Rettungskräfte, die das Feuer löschten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die beobachtet haben, wie die Brände entstanden sind. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass jemand eine brennende Zigarettenkippe weggeworfen hat oder Kinder gezündelt haben. Hinweise nimmt die Leutkircher Polizei unter Telefon 07561/84880 entgegen.

Waldbrandgefahr im Allgäu weiterhin groß

Wegen der seit Wochen anhaltenden Trockenheit herrscht eine große Wald- und Wiesenbrandgefahr. Deshalb sei laut Christian Nagel vom Kemptener Brandschutzamt offenes Feuer, das Wegwerfen von Zigarettenstummeln und auch das Abstellen von Autos in Wiesen sehr gefährlich.