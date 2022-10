Brand bei Liebherr: 250 Einsatzkräfte proben für den Ernstfall

Feuerwehr, Rotes Kreuz, THW und Polizei üben gemeinsam bei Liebherr in Lindenberg. Dabei geht es auch um den Austritt von Schadstoffen. Reicht das Löschwasser?

14.10.2022 | Stand: 21:00 Uhr

Blaulicht erhellt das Werksgelände. Aus den Funkgeräten sind kurze, präzise Kommandos zu hören. Der Betriebssanitäter legt einem Verletzten einen Kopfverband an, während die Atemschutzträger die Produktionshalle erkunden. Weitere Einsatzkräfte sind bereits auf Anfahrt. Die Polizei hat den Bereich weitläufig abgesperrt.

Gut 250 Einsatzkräfte haben an diesem Freitagabend ab 19 Uhr den Ernstfall bei Liebherr-Aerospace in Lindenberg trainiert. Angenommen wurde dabei ein Brand in einer Produktionshalle mit einer größeren Anzahl an Verletzten. Ziel der Einsatzkräfte war es, das Feuer auf diesen Bereich zu beschränken.

Bei der Großübung bei Liebherr in Lindenberg wurde die Einsatzzentrale auf dem Parkplatz vor der Pforte aufgebaut. Bild: Benjamin Schwärzler

Neben der Werksfeuerwehr rückten die Feuerwehren Lindenberg, Scheidegg, Weiler, Heimenkirch und Röthenbach sowie die Feuerwehr Opfenbach mit ihrer Drohne an. Zudem kam die Feuerwehr aus Lindau mit einem Abrollcontainer für Besprechungen und der Einsatzleitwagen des Landkreises, der in Nonnenhorn stationiert ist.

Großübung bei Liebherr in Lindenberg: Feuerwehr warnt Bevölkerung

Ebenfalls Teil des gut eineinhalbstündigen Szenarios: In den nahe bei Liebherr liegenden Teilen der Stadt warnten Einsatzkräfte die Menschen vor möglichen Schadstoffen. Sie sollten deshalb Fenster und Türen geschlossen halten. Die Röthenbacher Feuerwehr verfügt für solche Fälle über einen entsprechenden Lautsprecher, der sich auf Fahrzeuge montieren lässt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr drangen unter Atemschutz bis zum vermeintlichen Brandherd vor. Bild: Benjamin Schwärzler

Angenommen wurden in der Übung mehr als ein halbes Dutzend Verletzte, dargestellt von Laien. Deshalb rückte auch das BRK mit einem Großaufgebot an Helfern an – vor allem Notärzte und Rettungssanitäter. Eingebunden war auch das THW.

Die Großübung soll zeigen, ob das Löschwasser für den Ernstfall reicht

Die Großübung hatte laut Kreisbrandrat Wolfgang Endres vor allem zwei Ziele: Zum einen sollte die Zusammenarbeit der verschiedenen Hilfsorganisationen trainiert werden, zum anderen ging es darum, die Löschwasserversorgung für Liebherr zu überprüfen.

Bei der letzten Katastrophenschutzübung im Frühjahr 2015 waren diesbezüglich Probleme in der Pfänderstraße aufgetaucht. Seitdem wurde bei dem Unternehmen unter anderem ein weiterer Löschwasserbehälter mit 400 Kubikmetern Inhalt eingebaut. Umgerechnet also 400.000 Liter. Auf dem Werksglände gibt es insgesamt vier Löschwasserbehälter mit rund 2,8 Millionen Litern Wasser.