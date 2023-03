Brand in Sulzberg: Feuerwehr rückt zum Großeinsatz aus

Unweit der Grenze zum Westallgäu hat am Freitagvormittag ein Ferienhaus Feuer gefangen. Die Polizei Vorarlberg rechnet mit einem erheblichen Sachschaden.

24.03.2023 | Stand: 16:17 Uhr

Großalarm ist am Freitagvormittag für mehrere Feuerwehren im Grenzgebiet ausgelöst worden. Ein gerade renoviertes Bregenzerwälder Holzhaus war am Rand von Sulzberg in Brand geraten.

Feuer ist in der Nähe eines Holzofens ausgebrochen

Der Hausbesitzer bemerkte den Brand gegen 9.30 Uhr, als er auf dem Nachhauseweg war. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich der Wohntrakt des Anwesens in Brand. Daraufhin wurden Feuerwehren der umliegenden Gemeinden nachalarmiert. Schwierig sei vor allem die Beschaffung von Löschwasser gewesen, sagte Bürgermeister Lukas Schrattenthaler gegenüber dem ORF. Um 12.45 Uhr hatten die Einsatzkräfte den Brand gelöscht. Ausgebrochen war das Feuer nach Polizeiangaben im Nahbereich eines Holzofens. Beamte des Landeskriminalamtes Vorarlberg werden weitere Ermittlungen anstellen. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden kann die Polizei noch nicht beziffern, er dürfte aber erheblich sein.

Rund 120 Frauen und Männer im Einsatz - darunter auch Feuerwehr Oberreute

Im Einsatz waren die Feuerwehren Sulzberg, Thal, Langen, Doren, Riefensberg und Oberreute mit zusammen circa 120 Frauen und Männern. Vor Ort waren auch drei Rettungsfahrzeuge, der Rettungshubschrauber „Gallus 1“ und Kräfte der Polizei.