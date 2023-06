Trotz möglicher Rauchgasvergiftung: Betrunkener Bewohner will nicht ins Krankenhaus

Äußerst uneinsichtig zeigte sich ein Lindauer in der Nacht. Obwohl seine Wohnung stark verraucht war, wollte er sich nicht im Krankenhaus behandeln lassen.

18.06.2023 | Stand: 11:47 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein 25-Jähriger Essen auf seinem Herd vergessen, weshalb sich in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtgebiet von Lindau starker Rauch bildete. Wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung sollte der betrunkene Mann medizinisch behandelt werden, teilt die Polizei mit.

Nach Rauchentwicklung in Lindau: Bewohner verbringt Nacht in der Zelle

Dagegen wehrte sich der Mann allerdings so massiv, dass die Beamten einschreiten mussten. Die Nacht verbrachte er in einer Zelle. Den 25-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.

