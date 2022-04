Dachstuhl von Neubau in Scheidegg brennt - Hoher Schaden

Beim Brand des Dachstuhls eines Neubaus im Zentrum von Scheidegg (Landkreis Lindau) am Mittwochabend ist ein hoher Schaden entstanden. Das ist bislang bekannt.

20.04.2022 | Stand: 20:17 Uhr

Ein Dachstuhlbrand an einem Neubau im Zentrum von Scheidegg hat am Mittwochabend drei Feuerwehren beschäftigt. Das Feuer an dem Mehrfamilienhaus war gegen 18.25 Uhr entdeckt worden.

Feuer bricht in Dachstuhl von Neubau in Scheidegg aus

Entzündet hatte sich die Dämmung des Dachstuhles aus Holzfaserplatten. Das Gebäude befindet sich noch im Rohbau, wird also nicht bewohnt. Feuerwehrleute unter Atemschutz rissen die Dachhaut auf und bekämpften den Brand von einer Drehleiter aus.

Im Zentrum von Scheidegg (Landkreis Lindau) hat am Mittwochabend der Dachstuhl an einem Neubau gebrannt. Bild: Peter Mittermeier

Ursache des Brands laut Feuerwehr unklar

Gegen 19.20 Uhr hatten die Einsatzkräfte die Lage unter Kontrolle. Die Brandursache ist „völlig unklar“, so der Scheidegger Feuerwehrkommandant Franz Sinz, der den Einsatz leitete. Während der Löscharbeiten war die Blasenbergstraße, die durch den Ort führt gesperrt.

Die Feuerwehr löschte die Flammen im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Scheidegg. Bild: Peter Mittermeier

Hoher Schaden bei Brand in Scheidegg

Der entstandene Schaden ist ersten Schätzungen zufolge beträchtlich. Im Einsatz waren die Feuerwehren Scheidegg, Scheffau und Lindenberg mit mehreren Dutzend Helfern. Vorsichtshalber war auch das Rote Kreuz alarmiert worden.