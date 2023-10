Paketzusteller bekämpft Brand in Mehrfamilienhaus mit Wasserschlauch

Im Heizungsraum eines Mehrfamilienhauses in Sigmarszell hat der Mann einen Brand bemerkt - und verhinderte so das Schlimmste.

08.10.2023 | Stand: 15:26 Uhr

Vier Feuerwehren sind wegen eines Brandes in einem Heizungsraum in Bösenreutin (Gemeinde Sigmarszell) am Freitag kurz nach 17 Uhr alarmiert worden. Ein Paketzusteller hatte Flammen bemerkt, die aus dem Fenster des ebenerdigen Heizungsraumes des Mehrfamilienhauses drangen.

Sigmarszell: Paketzusteller bemerkt und löscht Flammen - hilft damit der Feuerwehr

Er verständigte die Bewohner des Hauses und begann mit einem Wasserschlauch mit der Brandbekämpfung. Das dämmte die Flammen ein. „Er hat super reagiert“, sagt Martin Keller, Kommandant der Feuerwehr Bösenreutin und Einsatzleiter, über den Zusteller.

So bekamen die angerückten Feuerwehrler die Lage „schnell in den Griff“. Das Feuer wurde auf den Heizungsraum begrenzt, schildert Keller. „Nachts hätte es Schlimmer ausgehen können“.

Alarmiert wurden die Wehren Bösenreutin, Niederstaufen, Sigmarszell und Weißensberg, die mit mehreren Dutzend Helfern anrückten. Die Ortswehr war gut 90 Minuten im Einsatz.

Das Feuer war im Heizungsraum des Nebengebäudes eines landwirtschaftlichen Anwesens ausgebrochen. Die Brandursache ist nach Polizeiangaben unklar. Auch zur genauen Höhe des Schadens kann sie bislang nichts sagen. Personen wurden nicht verletzt.

