Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Wangen

Ein 55-Jähriger ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wangen im Westallgäu ums Leben gekommen. Die Feuerwehr hat eine Vermutung zur Brandursache.

09.11.2022 | Stand: 17:10 Uhr

Ein 55-jähriger Mann ist beim einem Wohnungsbrand in Wangen im Westallgäu ums Leben gekommen. Kurz nach 8 Uhr war Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus gemeldet worden, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte die Flammen in der verqualmten Wohnung und fand dabei den leblosen Mann.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die übrigen Bewohner des Hauses wurden von den Einsatzkräften aus dem Haus gebracht. Sie blieben unverletzt.

Polizei: Zigarette könnte Brand ausgelöst haben

Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen übernommen. Zurzeit geht die Polizei davon aus, dass eine Zigarette den Brand ausgelöst haben könnte. Der Tod des 55-Jährigen dürfte laut Polizei dann Folge des Brands gewesen sein. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt es bislang nicht.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.