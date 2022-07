Viel Poesie auf der Seebühne - doch dann setzt Gewitter der Premiere bei den Bregenzer Festspielen ein Ende

Die Bregenzer Festspiele bezaubern bei der Oper „Madame Butterfly“ mit traumhaften Bildern und schönen Stimmen. Den Premierengästen ist manches entgangen.

21.07.2022 | Stand: 01:50 Uhr

Dunkle Wolken hängen über dem Bodensee, ein Regenguss geht über der Seebühne in Bregenz nieder, kurz bevor die Premiere der Oper "Madame Butterfly" beginnt. Doch gerade noch rechtzeitig hört der Regen auf. Die Premierengäste erleben eine außergewöhnliche und packende Inszenierung von Giacomo Puccinis berühmten Werk - bis sich erneut Regenfronten auf Bregenz zuschieben, begleitet von Blitz und Donner. Aus Sicherheitsgründen bleibt den Verantwortlichen nur, die Vorstellung abzubrechen, nur ein kleiner Teil des Publikums erlebt den Rest halbszenisch im Festspielhaus. Wir konnten vorab die Hauptprobe des "Spiels auf dem See" besuchen - an einem wolkenlosen Sommerabend. Hier gewannen wir die Eindrücke für die folgende Besprechung der "Madame Butterfly" auf der Bregenzer Seebühne:

Spektakel, knallige Bilder, Stunts und Effekte erwarten die Menschen vom „Spiel auf dem See“. Schon Monate vor der Eröffnung der Bregenzer Festspiele verfolgen viele darum gespannt, welche Bühnenskulptur am Bodenseeufer entsteht. Der große Clownskopf, der mit rollenden Augen und beweglichen Händen zuletzt bei Verdis „Rigoletto“ quasi schon Mitspieler war, wird zigtausenden Besucherinnen und Besuchern wie eine Ikone in Erinnerung bleiben.

In diesem Jahr stimmte das Bühnenbild im Vorhinein eher ratlos. Ein riesiges, knittriges Blatt Papier mit ein paar Zeichnungen scheint über dem Wasser zu schweben – das war’s. Auf dieser 23 auf 33 Meter großen, aber schlichten Spielfläche inszenieren die Bregenzer Festspiele die Oper „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini eine Bühne als intensives, berührendes Musiktheater.

Premiere der Bregenzer Festspiele: Regisseur Andreas Homoki findet einen neuen Umgang mit "Madame Butterfly"

Dass Giacomo Puccinis beliebte „Madame Butterfly“ bisher nie auf der Bregenzer Seebühne zu sehen war, hat einen guten Grund. Das Stück ist eher ein Kammerspiel: wenig Personal, keine Massenszenen, stattdessen ganz viel Gefühl, intim und sensibel ausgebreitet. Schwierig also für eine Bühne dieser Dimension und kaum geeignet für ein Spektakel. Andreas Homoki jedoch wünschte sich genau dieses Werk, als ihn Intendantin Elisabeth Sobotka fragte, ob er Regie am Seeufer führen möchte. Für „Madame Butterfly“ hat Homoki einen ganz neuen Umgang mit diesem besonderen Ort gefunden. Statt auf Sensationen setzt er auf Poesie. Selbst in Seebühnen-Dimensionen entfalten innige Dialoge und einsam besungener Seelenschmerz enorme Kraft.

Bühnenbildner Michael Levine hat die gewellte Spielfläche erdacht. Sie stellt eine japanische Berglandschaft dar und zugleich das Haus, in dem die junge Geisha Cio Cio San, genannt „Madame Butterfly“, den amerikanischen Marineoffizier Pinkerton heiratet – um nach seiner Abreise in die USA jahrelang vergeblich auf die Rückkehr zu warten.

Zart, kostbar und fragil: So mutet das Blatt Papier an. Eine zerknüllte und achtlos weggeworfene, kunstvolle Zeichnung. Die perfekte Entsprechung zu Cio Cio San, deren hingebungsvolle Liebe ausgenutzt und anschließend abserviert wird. Schon der erste Moment der Aufführung zeigt symbolhaft die ganze Brutalität: Das Papier reißt ein, ein Seesack fliegt durch das Loch auf die Bühne, Pinkerton klettert hinterher, und kurz darauf schiebt sich – wie ein Phallus – eine viele Meter hohe Fahnenstange mit der amerikanischen Flagge durch die Öffnung in die Höhe.

Wunderschöne Arien und Duette: Zofe Suzuki fesselt das Publikum

Viele weitere Symbole erzählen die Geschichte mit, selbst die Farben der wirkungsvoll schematisierten Kostüme: Mal scheinen sie in den rot-orangen Abendhimmel, mal ins (marine-)blaue Wasser getaucht. Mit dem Verlauf des Dramas schälen kunstvolle Projektionen Tiefen, Dimensionen, Räume und Gestalten aus der Bühnenlandschaft. So wird die Kulisse zum Spiegel der Seele Cio Cio Sans; er offenbart Liebe und Hingabe, Furcht und Hoffnung, am Ende tödliche Verzweiflung.

Wie naiv muss eine junge Frau sein, die auch nach drei Jahren vergeblichen Wartens an der Liebe ihres Gatten nicht zweifelt? Andreas Homoki charakterisiert Cio Cio San keineswegs als törichte Frau, die an kindlichen Illusionen zugrunde geht. Mit ihrer radikalen Liebe zu Pinkerton hofft sie zwar einen Ausweg aus einer traditionsverhafteten Gesellschaft und der eigenen niederen Stellung zu finden. Die Liebe verleiht ihr aber auch ungestümen Furor und innere Freiheit, was Barno Ismatullaeva bei der Premiere mit ihrer dynamischen Stimme ergreifend vermittelt. In wunderschönen Arien und Duetten mit der Zofe Suzuki (Annalisa Stroppa) gestaltet sie starke Emotionen in vielen Schattierungen und fesselt das Publikum selbst während etwas langatmiger Passagen im Mittelteil der Aufführung.

"Madame Butterfly" bei den Bregenzer Festspielen: Das etwas andere Seebühnen-Erlebnis

Giacomo Puccini, der Japan nie bereist hat, studierte für sein Werk kompositorische Techniken und musikalische Formen Japans, auch entsprechendes Instrumentarium baute er ein. So tauchen fernöstliches Flair in seiner Musik ebenso auf wie Klangmotive der USA – unter anderem aus der heutigen amerikanischen Nationalhymne. Dirigent Enrique Mazzola gibt den Wiener Symphonikern viel Raum, um die Figuren und Stimmungen prägnant zu modellieren. So tröstlich die Schönheit dieser Musik ist, so traurig endet doch die Geschichte. Cio Cio San zerbricht nicht nur an einer unerwiderten Liebe, sondern auch am Versagen zweier Systeme: der amerikanischen Wegwerf-Mentalität und der gnadenlos strengen japanischen Gesellschaft.

Mit „Madame Butterfly“ bereiten die Bregenzer Festspiele ihren Gästen ein etwas anderes Seebühnen-Erlebnis. Weil Regisseur Homoki weiß, was sich am See gehört, würzt er seine feinsinnige Interpretation auch mit ein paar Zutaten, die das Publikum am Bodensee so liebt: Ein Mann fällt ins Wasser, ein Boot gleitet über die Wellen – und das dramatische Ende krönt ein spür- und hörbarer Knalleffekt.

