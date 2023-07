Drei Jahre in zwei Stunden: Madame Butterfly auf der Seebühne

Ein Amerikaner heiratet in Japan, die Oper ist auf italienisch in Österreich: Alle Infos zu "Madame Butterfly" bei den Bregenzer Festspielen 2023.

Wie bei "Ein Quantum Trost" prallen auch 2023 auch bei den Bregenzer Festspielen Kulturen auf einander: Mit der Oper Madame Butterfly trifft amerikanische Lebenskultur auf japanische Tradition. Alle Informationen zu den Vorstellungen, dem Kartenverkauf und Sitzplan zur Oper auf der Seebühne Bregenz 2023.

Ohne der Handlungs vorwegzugreifen, geht es um das sehnliche Warten der namensgebenden Madame Butterfly auf ihren amerikanischen Ehemann. Am Ende gibt es ein nicht ganz so glückliches Ende, nicht umsonst lautet die Originalbezeichnung "Tragedia giapponese" - Japanische Tragödie. Die Oper von Giuseppe Giacosa basiert auf der Kurgeschichte von John Luther Long und der Tragödie von David Belasco.

Madame Butterfly ist eine japanische Tragödie, denn die Sehnsucht nach ihrem Ehemann und eine Gegebenheit nach 3 Jahren enden in einer Schicksalsentscheidung. Bild: Bregenzer Festspiele / Karl Forster

Bereits am Donnerstag, 20. Juli 2023 ist die Premiere von Madame Butterfly bei den Bregenzer Festspielen. Um 21.15 Uhr beginnt die Oper. Ohne Pausen dauert das Ganze zwei Stunden. Darüber hinaus gibt es noch folgende Termine:

21. Juli - ausverkauft

22. Juli Samstag, 21.15 Uhr

23. Juli Sonntag, 21.15 Uhr

25. Juli Dienstag, 21.15 Uhr

26. Juli Mittwoch, 21.15 Uhr

27. Juli Donnerstag, 21.15 Uhr

28. Juli Freitag, 21.15 Uhr

29. Juli Samstag, 21.15 Uhr

30. Juli Sonntag, 21.15 Uhr

1. August Dienstag, 21 Uhr

2. August Mittwoch, 21 Uhr

3. August Donnerstag, 21 Uhr

4. August Freitag, 21 Uhr

5. August Samstag, 21 Uhr

6. August Sonntag, 21 Uhr

9. August Mittwoch, 21 Uhr

10. August Donnerstag, 21 Uhr

11. August Freitag, 21 Uhr

12. August Samstag, 21 Uhr

13. August Sonntag, 21 Uhr

15. August Dienstag, 21 Uhr

16. August Mittwoch, 21 Uhr

18. August Freitag, 21 Uhr

19. August Samstag, 21 Uhr

20. August Sonntag, 21 Uhr



In zehnmonatiger Arbeit mit der Hilfe von 33 Firmen aus Deutschland, Schweiz und Österreich wurde die Seebühne nach zwei bis dreijähriger Konzeptphase aufgebaut. Von der Tribüne hat man dann die Seebühne direkt vor einem stehen. Grob gesagt, sind die äußeren Sitzplätze links und rechts am günstigen, während jene in der Mitte am teuersten sind. Für den genauen Sitzplan gibt es auf der offiziellen Seite der Bregenzer Festspielen 2023 von Madame Butterfly ein Bild.

Die Seebühne ist ein technisches Wunderwerk: Diverse Firmen waren daran beteiligt und die Arbeiten dauern mehrere Jahre. Bild: Bregenzer Festspiele / Ralph Larmann

Es gibt sieben Kategorien für die Tickets und dann noch Karten für die Festspiel-Lounge, ein Premium-Ticket, sowie die Kategorie 1plus. Von Sonntag bis Donnerstag sind die Tickets am günstigen, bei Aufführungen am Samstag hingegen teurer und am Sonntag dann am teuersten.

1. Kategorie: EUR 157/ 169/ 181 Euro

2. Kategorie: EUR 143/ 155/ 167 Euro

3. Kategorie: EUR 118/ 130/ 142 Euro

4. Kategorie: EUR 90/ 102/ 114 Euro

5. Kategorie: EUR 69/ 81/ 93 Euro

6. Kategorie: EUR 55/ 67/ 79 Euro

7. Kategorie: EUR 30/ 42/ 54 Euro

Festspiel-Lounge: EUR 389/ 401/ 413 Euro

Premium Ticket: EUR 289/ 301/ 313 Euro

Kategorie 1plus 170/ 182/ 194 Euro

Für einige Vorstellungen gibt es inzwischen nur noch Restkarten. Karten sind unter anderem über den Ticketshop der Allgäuer Zeitung erhältlich.