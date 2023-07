Opernmagie mit "Madame Butterfly" auf der Bregenzer Seebühne

Die Bregenzer Inszenierung am See braucht kein Spektakel, um die Menschen zu fesseln. Fein abgestimmtes Zusammenspiel vieler Künste entfaltet betörenden Zauber.

21.07.2023 | Stand: 17:05 Uhr

Mit „Madame Butterfly“ von Giacomo Puccini haben die Bregenzer Festspiele ein neues Kapitel der Seebühnengeschichte aufgeschlagen. All das, wofür dieser Auftrittsort bisher stand – Spektakel, Action, Opulenz, imposante Bühnenmaschinerie – rückt Regisseur Andreas Homoki in den Hintergrund. So schafft er Raum für Poesie, Musik, traumhafte Bilder und fesselnde Emotionalität. Auch im zweiten Jahr entfaltet seine Butterfly-Inszenierung am Bodensee einen betörenden Zauber.

