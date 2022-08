Während 7000 Gäste Menschen „Madame Butterfly“ erleben, tummeln sich hinter der Kulisse Künstler und ihr Team. Wie Abend für Abend das Opern-Kunstwerk entsteht.

05.08.2022 | Stand: 17:38 Uhr

Geishas schreiten in luftigen Höhen, ein Mensch stürzt ins Wasser, Ahnengeister tauchen zwischen Hügeln auf, eine Landschaft steht in Flammen: All das erleben zigtausende Besucherinnen und Besucher der Oper „Madame Butterfly“ auf der Bregenzer Seebühne. Was aber sehen sie nicht? Wir waren hinter den Kulissen unterwegs, und zwar gleich zweimal, denn am ersten Abend fegte ein Gewitter die Oper von der Bühne. Was wir backstage ab dem späten Nachmittag beobachtet haben:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.