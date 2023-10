Der Weihnachtsmarkt in Bregenz steht an

Die Bregenzer Weihnacht 2023 lockt mit einem Programm über mehrere Tage: Alle Information dazu und mehr.

19.10.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Bodensee, Festspiele, Bregenz - jetzt gibt es sechs Wochen lang einen Weihnachtsmarkt: Die Bregenzer Weihnacht 2023. An zwei Standorten kann man sich in Bregenz auf Weihnachten einstimmen. Dabei gibt es ein Programm für Groß und auch für Klein. Alle Informationen rund um die Bregenzer Weihnacht hier für Sie:

Wann findet die Bregenzer Weihnacht 2023 statt?

Wo findet die Bregenzer Weihnacht 2023 statt?

So sieht das Programm für die Tage aus

So kommen Sie nach Bregenz

Wann findet die Bregenzer Weihnacht 2023 statt?

Die Bregenzer Weihnacht 2023 startet bereits am 15. November und damit deutlich vor dem 1. Advent. Dabei ist jeden Tag etwas auf der Programmliste, die bis zum 23. Dezember geht.

Beginn: 15. November

Ende: 23. Dezember

Wo findet die Bregenzer Weihnacht 2023 statt?

Wie der Name schon sagt findet alles in Bregenz statt: Am Kornmarktplatz, am Leutbühel, am Martinsplatz, an der Kirche Mariahilf, sowie der Kirche Herz Jesu. Das sind die Standorte in Bregenz.

So sieht das Programm für die Tage aus

Am 15. November wird der Weihnachtsbaum am Leutbühel illuminiert und die Bregenzer Weihnacht offiziell eröffnet. Aber auch ein vielfältiges Programm sorgt für Abwechslung bis zum 23. Dezember. Dabei ist auch einiges für die Kleinen geplant.

Mittwoch, 15. November 17 Uhr: Eröffnung der Bregenzer Weihnacht mit Illuminierung des Weihnachtsbaumes, sowie dem Musikverein Lingenau Leutbühel

Freitag, 17. November 17 - 19 Uhr: RockHat (Duo) Kornmarktplatz

Samstag, 18. November 15 - 16 Uhr: Frohe Weihnachten, Joaquino Payaso - Weihnachtliches Clownstheater (ab 3 Jahren) - Kinderprogramm 19 - 22.30 Uhr: 10. Bregenzer Krampus-Jubiläumslauf mit den "Breagazer Bodaseetüfl"

Kaiserstraße/Leutbühel

Sonntag, 19. November 15 - 16 Uhr: Clown Pompo feiert mit euch Bescherung - Kinderprogramm 17 - 18 Uhr: Ensemble Stadtmusik Bregenz Kornmarktplatz

Freitag, 24. November 18 - 20 Uhr: Mia & an Ton - Holly Jolly Christmas Kornmarktplatz

Samstag, 25. November 15 - 16 Uhr: Für Hund und Katz ist auch noch Platz - Theaterstück nach Bilderbuchvorlage (ab 3 Jahren) - Kinderprogramm

Sonntag, 26. November 15 – 15.45 Uhr: Der Weihnachtsengel - Teddy Eddy Mitmachkonzert mit Ingrid Hofer - Kinderprogramm 16 – 17 Uhr: Weihnachtsmusical "Sternstunden in Bethlehem" - KISI Vorarlberg - Kinderprogramm 17.30 – 18.30 Uhr: Theresia Natter & Herwig Hammerl "Christmas Jazz" Kornmarktplatz 19 – 20 Uhr: Swinging Christmas Brass Kornmarktplatz

Freitag, 1. Dezember 18 – 19 Uhr Eichenberger Hirtenbläser Kornmarktplatz

Samstag, 2. Dezember 15 – 15.30 Uhr: Clown Pompo - Feuershow - Kinderprogramm 16 – 16.30 Uhr: "Polskie Śnieżynki" ("Die polnischen Schneeflocken") - Polnischer Kinderchor - Kinderprogramm 18 – 20 Uhr: Mister & Chris Teeze Kornmarktplatz

Sonntag, 3. Dezember 13 – 15 Uhr: Ho, ho, ho - Abwechslungsreiches Nikolausprogramm mit Zaubershow, Kasperletheater & einer kleinen Überraschung vom Nikolaus - Kinderprogramm 17 – 18.30 Uhr: Ensemble MV Fluh Kornmarktplatz 18.30 – 20 Uhr: Zimtsternquartett Kornmarktplatz

Freitag, 8. Dezember 16.30 – 18 Uhr: Ida, Belinda & Nina Fleisch Kornmarktplatz 18 – 20 Uhr: Adventsingen vorarlberg museum Kornmarktplatz

Samstag, 9. Dezember 15 – 16 Uhr Märchenstunde - "Das Teufelchen mit den drei goldenen Haaren" nach den Gebrüder Grimm - Kinderprogramm 17.30 – 19.30 Uhr: U&I - It's beginning to look a lot like X-Mas Kornmarktplatz

Sonntag, 10. Dezember 15 – 16 Uhr: Weihnachtskasperltheater - Kinderprogramm 17 – 18.30 Uhr: Zimtsternquartett Kornmarktplatz 19 – 20 Uhr: Vorklöstner Adventbläser Kornmarktplatz

Freitag, 15. Dezember 17 – 18 Uhr: Hugo's Brass Band Kornmarktplatz 18.30 – 20 Uhr: VANJA (Sound@V-Gewinnerin 2023 in der Kategorie "Newcomerin") Kornmarktplatz

Samstag, 16. Dezember 14.30 – 15 Uhr: Magische Zaubershow mit Waschbär Rocky & Zauberkünstler Martin Tschanett - Kinderprogramm 17 – 17.30 Uhr: Clown Pompo - Feuershow - Kinderprogramm 18 – 20 Uhr: Mister & Chris Teeze Kornmarktplatz

Sonntag, 17. Dezember 14.30 – 15.30 Uhr Frohe Weihnachten, Joaquino Payaso - Weihnachtliches Clownstheater (ab 3 Jahren) - Kinderprogramm 17 – 19 Uhr: Annalena Storch - Himmlische Klänge von Harfe und Gesang mit Herz Kornmarktplatz

Freitag, 22. Dezember 18 – 20 Uhr: Kabelbruch Kornmarktplatz

Samstag, 23. Dezember 15 – 15.30 Uhr: Magische Zaubershow mit Waschbär Rocky & Zauberkünstler Martin Tschanett - Kinderprogramm 17.30 – 19.30 Uhr: Air Bubble Kornmarktplatz



Darüber hinaus gibt es für die kleinen Besuch auch einen Eislaufplatz, ein Karussel, das Märchenhaus mit Puppenspiel, ebenso das Haus vom Nikolaus, die Möglichkeit dem Christkind einen Brief zu schreiben, eine Kreuzwortrallye mit kleiner Belohnung und eine Aussichtsplattform. Für die älteren Besucher gibt es vor allem handwerkliche Dinge zu bestaunen und die Möglichkeit auch diese zu kaufen: Glasbläser, Holzschnitzer, Wachsgießer und -bildner, sowie Schmuckhersteller und Filzarbeiter geben sich die Ehre. Fürs leibliche Wohl gibt es allerlei Köstlichkeiten, oder Kuchen und Maronen.

Und wer noch mehr möchte kann, eine Kulinarikführung am 25.11, 2.12, 9.12 und 16.12 bei Bregenz Tourismus buchen.

Beginn: jeweils 15.30 Uhr

jeweils 15.30 Uhr Dauer: ca. 1 Stunde

ca. 1 Stunde auch individuelle Termine möglich

15 Euro, inklusive einem Heißgetränk

Kontakt: tourismus@bregenz.at

So kommen Sie nach Bregenz

Von Kempten geht es mit dem Auto über die A7 Richtung Norden bis nach Memmingen. Dort geht es dann weiter über die A96 nach Leutkirch und Wangen. Über die Autobahn geht es dann weiter bis über die Ländergrenze, dort ist es dann die A14. Bei Bregenz geht es dann runter.

Wer lieber mit dem Zug fährt fährt von Kempten aus mit dem Zug nach Lindau-Reutin. Dort geht es dann je nach Anbindung mit S-Bahn oder anderen Zügen weiter nach Bregenz. Die Fahrt dauert rund 90 Minuten und Tickets gibt es laut bahn.de ab 28,60 Euro.