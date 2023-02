Breitbandausbau: Der Gemeinde Maierhöfen geht das Geld aus

Trotz Förderung und einer Telekom-Investition fehlen in Maierhöfen am Ende 700.000 Euro für den Ausbau des Glasfasernetzes. Woher das Geld kommen könnte.

06.02.2023 | Stand: 11:58 Uhr

Planer Josef Ledermann ist derzeit auf einer speziellen Tour durch das Westallgäu: In zahlreichen Gemeinderäten wirbt er für ein Miteinander der Kommunen beim Breitbandausbau. Das könnte sich in Maierhöfen gleich doppelt auszahlen: Denn einerseits zahlt der Freistaat im Fall einer interkommunalen Zusammenarbeit 50.000 Euro mehr Förderung. Andererseits könnte die Gemeinde davon profitieren, dass andernorts Fördergelder übrig bleiben. Denn: In der Argentalgemeinde reicht das Geld ansonsten nicht aus.

