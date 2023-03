Mehr Leser, mehr Bücher: Die Stadtbücherei Lindenberg ist gefragt wie nie zuvor

Leiterin Dagmar Stich legt rekordverdächtige Zahlen für die Bücherei vor. Welche Rolle E-Books, die Inflation und ein neues Homeoffice-Angebot dabei spielen.

08.03.2023 | Stand: 05:46 Uhr

Die Stadtbücherei Lindenberg ist gefragt wie nie zuvor. 314 Neuanmeldungen gab es im vergangenen Jahr. Bisher waren es immer um die 200. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Büchereileiterin Dagmar Stich.

Sie vermutet, dass diese ungewöhnlich hohe Nachfrage nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass alles teurer wird und „die Leute sich nicht mehr jedes Buch selbst kaufen“.

Zumal die Gebühren in der Bücherei immer noch vergleichsweise günstig sind: Erwachsene bezahlen 15 Euro pro Jahr. So viel in etwa kostet ein Taschenbuch im Handel. Kinder, Schüler und Studenten bezahlen gar keine Jahresgebühr.

Im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt hat Dagmar Stich nun ihren Jahresbericht für 2022 vorgelegt und einen Ausblick auf 2023 gegeben. Dafür bekam sie (wieder einmal) jede Menge Lob.

Die Stadtbücherei Lindenberg hat über 1400 Leser

Die Zahl der aktiven Leserinnen und Leser ist von 1233 auf 1417 gestiegen. Zwei Drittel davon kommen direkt aus Lindenberg. Insgesamt kamen 21.100 Besucher in die Bücherei – fast 7000 mehr als im Vorjahr. „Da das erste Halbjahr schwach war, hätten wir das nicht erwartet. Aber das zweite Halbjahr war der Wahnsinn“, sagt Stich

Ausleihzahlen steigen in der Stadtbücherei

Insgesamt fast 58.200 Medien wurden ausgeliehen – 4000 mehr als im Vorjahr. Vor allem Bücher, aber auch Hörbücher, DVDs oder Magazine.

Jede vierte Ausleihe erfolgt digital

Den Entschluss, der Onleihe Schwaben beizutreten, bezeichnet Stich rückwirkend als goldrichtig. Über den Verbund können die Leser digitale Medien wie E-Books und E-Paper, aber auch Audio- und Videoinhalte ausleihen und herunterladen. Von 2015 bis 2022 hat sich in Lindenberg die Zahl der Fernleihen von 4700 auf 12.200 fast verdreifacht. „Auf diesem Plateau werden wir uns einpendeln“, sagt Stich.

Das Team der Stadtbücherei Lindenberg: (von links) Dagmar Stich, Gisela Dobler, Anja Lorenzen, Birgit Müller und Nicole Danks. Bild: Karsten Mezger

Neuer Raum für Homeoffice und Hausaufgaben

Quer im Raum stehende Regale raus, Sofa und kleiner Tisch rein: Die Sachbuchabteilung ist umgestaltet worden. Der neu geschaffene Raum wird rege genutzt, zum Beispiel für Nachhilfe, Hausaufgaben und sogar Homeoffice. „Es ist einfach toll. Wenn Platz da ist, wird er auch genutzt“, sagt Stich.

Das plant die Stadtbücherei für 2023

Das fünfköpfige Team (Dagmar Stich, Nicki Danks, Gisela Dobler, Anja Lorenzen, Birgit Müller) will mit Fördermitteln der Landesfachstelle neue Sachmedien für Erwachsene anschaffen und die Kooperation mit den Schulen nach Corona wieder festigen. Pro Monat sind zwei Vorlesestunden geplant, zudem wieder ein Sommerferienprogramm und eine Ausstellung im Oktober.

Das sagt der Stadtrat Lindenberg zur Bücherei

„Wir wissen alle, dass wir mit dem Gebäude limitiert sind – aber Sie holen das Beste raus und versuchen, noch einen draufzusetzen“, lobte Bürgermeister Eric Ballerstedt.

Michael Wegscheider (SPD/ULLi) wies darauf hin, dass die Stadt die Bücherei mit umgerechnet 8,70 Euro pro Einwohner subventioniere: „Ein absolut guter Wert.“ Er regte eine Zusammenarbeit mit dem Hutmuseum an. Zugleich freue er sich auf das Büchereikonzept, das 2024 fertig sein soll.

Thomas Kühnel (Grüne) wies einmal mehr auf die fehlende Barrierefreiheit hin – seit Jahren ein Dauerbrenner. Bei der Raumsuche „müssen wir dranbleiben“, mahnte er an.

