Bürger beklagt „Stress“ rund um die künftige Seniorenwohnanlage in Lindenberg

Streitpunkt: Private Grundstücke werden immer wieder zugeparkt

01.03.2023 | Stand: 05:44 Uhr

Die Zustände rund um die Großbaustelle an der Bräuhaus- beziehungsweise Hirschstraße sprach Alfred Tetzlaff in der Bürgersprechstunde des Stadtrates an. „Es gibt immer Streß“, fasste er die Lage zusammen.

Anwohner beklagen fehlende Einsicht

An der Stelle entsteht eine Seniorenwohnanlage. Bauarbeiter aus Rumänien und Bulgarien würden mittlerweile in Containern auf der Baustellen leben. Ihre Fahrzeuge stellen sie laut Tetzlaff teilweise auf Privatgrund ab. In der Vergangenheit habe ein Lkw-Fahrer auch schon den Anhänger seines Fahrzeuges morgens auf dem Gehweg geparkt und so den Schulweg blockiert. Es habe nichts geholfen, den Fahrer darauf anzusprechen. „Es ist kein Einsehen da“, sagte Tetzlaff. Die betroffene Wohnungseigentümergemeinschaft habe kein Problem, das selber zu regeln, es sei aber kein Ansprechpartner da. Auch die vorgeschriebene Bautafel fehle.

Lesen Sie auch: Radfahren im Westallgäu - wo die Schwachstellen liegen

Die Stadt will sich des Problems annehmen. „Wenn wir wissen, dass es ein Problem gibt, platzieren wir es an geeigneter Stelle“, sagte Bürgermeister Eric Ballerstedt. In der Vergangenheit habe die Stadt an der Stelle schon in „unregelmäßigen Abständen kontrolliert“. Die fehlende Bautafel sei Sache des Landratsamtes.