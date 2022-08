Bürger fragen: „Kann jeder Bäume umschneiden wie er will?“

Der Schutz von Bäumen ist Thema in zwei Bürgerversammlungen im Westallgäu: In Lindenberg und Scheidegg gibt es kritische Fragen zu Baumfällungen.

15.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Offenbar machen sich nicht wenige Bürger Sorgen, weil im Westallgäu immer wieder große Bäume gefällt werden. Sowohl in der Bürgerversammlung in Lindenberg als auch in Scheidegg kam das Thema aufs Tapet.

In der Stadt sprach Klaudia Voigt es mit Blick auf das Neubaugebiet am Nadenberg an. Dort waren fast alle Bäume gefällt worden, obwohl sie ursprünglich erhalten bleiben sollten. In Scheidegg beklagte Kurt Knauer den Zustand. „Kann hier jeder Bäume umschneiden, wie er will?“, wollte er mit Blick auf die Bauarbeiten rund um das frühere Ferienheim von Teves wissen. „In München war das unmöglich“, sagte er.

Bürgermeister von Scheidegg erläutert Rechtslage

Scheideggs Bürgermeister Uli Pfanner verwies auf die Rechtslage. Laut Naturschutzgesetz dürfen nur zwischen dem 1. März und 30. September keine Bäume gefällt werden. Grund ist der Schutz brütender Vögel. Allerdings hat München darüber hinaus eine Baumschutzverordnung, die Lindenberg und Scheidegg nicht haben. In der Landeshauptstadt dürfen Laub- und Nadelbäume ab einem Umfang von 80 Zentimetern nicht mehr ohne Genehmigung der Stadt gefällt werden. Das kann allerdings einen unerwünschten Effekt haben, wie Lindenbergs Bürgermeister Eric Ballerstedt schilderte. Mancher Hausbesitzer fälle Bäume, bevor sie den entsprechenden Umfang erreicht haben.

Bäume stehen oft Bauvorhaben im Weg

Sein Scheidegger Kollege verwies zudem auf einen Interessenskonflikt zwischen einer Nachverdichtung und dem Erhalt von Bäume. Sie würden oft gefällt, um Gebäuden oder Tiefgaragen Platz zu machen.