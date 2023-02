Bürgerbeteiligung zum Nadenberg: Lindenberg setzt Thema für Stadtrat kurzfristig ab

Der Stadtrat Lindenberg hätte an diesem Montagabend über die Form der Bürgerbeteiligung zum Nadenberg-Projekt entscheiden sollen. Wieso es nicht dazu kommt.

Wie schaut die Bürgerbeteiligung zum Nadenberg aus? Bis sie eine Antwort auf diese Frage bekommen, müssen die Lindenbergerinnen und Lindenberg doch noch eine Weile gedulden. Eigentlich hätte sich der Stadtrat in seiner Sitzung an diesem Montagabend (27. Februar) mit diesem Thema befasst – doch die Verwaltung hat diesen Punkt kurzfristig von der Tagesordnung genommen. Oder besser gesagt: nehmen müssen.

Der Grund: Die Moderatorin der Planungswerkstatt, die das Format in der öffentlichen Sitzung hätte vorstellen sollen, ist erkrankt. Das hat Hauptamtsleiter Michael Schlachter am Montagmittag unserer Redaktion mitgeteilt.

Lindenberg plant Sondersitzung zum Nadenberg im März

Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Laut Schlachter wird sich der Stadtrat gleich nächsten Monat mit der Bürgerbeteiligung, für deren Umsetzung übrigens rund 30.000 Euro im Haushalt vorgesehen sind, befassen. Allerdings nicht am regulären Sitzungstermin am 27. März. „Vermutlich werden wir noch im März eine Sondersitzung zum Thema durchführen“, kündigt Schlachter an.

Die Verwaltung schlägt eine Planungswerkstatt mit zwei Terminen vor. In Arbeitsgruppen sollen sich bis zu 60 Personen daran beteiligen können – darunter Vertreter von Leistungsgemeinschaft und Energieteam, Anwohner, die Bürgerinitiative sowie zufällig ausgewählte Bürger.

