Phantomgerüste zeigen Planung am Nadenberg in Lindenberg

Anfang Dezember stimmen die Lindenberger Bürgerinnen und Bürger darüber ab, wie es mit dem früheren Feriendorf am Nadenberg weitergeht. Die Stadt will das Areal an einen Investor verkaufen, die Bürgerinitiative lehnt das ab. Aktuell zeigen Phantomgerüste, wie hoch die Bebauung auf dem Areal geplant ist.