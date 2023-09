Bürgermeisterwahl in Isny: Die Bewerbungsphase beginnt

Im November steht die Bürgermeisterwahl in Isny an. Ab jetzt können Kandidaten ihre Unterlagen abgeben. Einer hat seinen Hut schon in den Ring geworfen.

28.08.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Die Bewerbungsphase für die Bürgermeisterwahl in Isny hat begonnen. Ab jetzt können Interessenten offiziell kandidieren, um am Sonntag, 12. November, auf dem Wahlzettel aufzutauchen. Gleich am Samstag hat Amtsinhaber Rainer Magenreuter seinen Hut in den Ring geworfen. „Meine erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre möchte ich fortsetzen“ schreibt Magenreuter in einer Pressemitteilung.

