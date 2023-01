Bundespolizei deckt bei Hörbranz Großschleusung im Fernbus auf

In einem Fernbus auf der A96 bei Hörbranz hat die Polizei 16 Menschen entdeckt, die nach Deutschland geschleust werden sollten. Die Busfahrer wurden vernommen.

03.01.2023 | Stand: 08:54 Uhr

Der Vorfall am Grenzübergang Hörbranz bei Lindau auf der A96 ereignete sich bereits am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.2022). Wie die Polizei erst heute mitteilt, kontrollierten Lindauer Bundespolizisten am frühen Morgen die Insassen eines Fernreisebusses, der von Turin auf dem Weg nach Nürnberg unterwegs war.

Dabei entdeckten die Beamten 14 Reisende aus Syrien - darunter fünf Männer, vier Frauen, vier kleine Kinder und einen Jugendlichen. Sie seien allesamt nur mit "unzureichenden syrischen Reisedokumenten" unterwegs gewesen oder hätten gar keinen Ausweis gehabt, heißt es.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Syrer einem der beiden italienischen Busfahrer 60 Euro pro Person, ausgenommen der Kinder, gezahlt hatten, um trotz der unzureichenden Dokumente nach Deutschland befördert zu werden. Sie sollen entgegen der Behauptung des Busfahrers auch keine gültigen Reisetickets besessen haben, teilt die Polizei mit.

Außerdem stellten die Bundespolizisten in dem Bus zwei Reisende aus Bangladesch fest, die zwar über italienische Dokumente verfügten. Diese hätten sie jedoch nicht zur Einreise nach Deutschland legitimiert.

Busfahrer steht im Verdacht, bei der illegalen Einschleusung geholfen zu haben

Nachdem aufgrund der Syrer der Verdacht der Schleusung aufkam, nahm eine Streife des Bundespolizeireviers Weilheim in der Nacht auf den 27. Dezember die Fernbusfahrer am Zentralen Omnibusbahnhof ZOB in München in Empfang und vernahm sie.

Der 42-jährige Fahrer muss sich nun wegen versuchten Einschleusens von Ausländern verantworten. Der Mann konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen werden. Sein 28-jähriger Kollege wird in dem Verfahren zunächst als Zeuge geführt.

Bei den beiden Männern aus Bangladesch ergab sich hingegen kein Verdacht, dass es sich um mutmaßlich Geschleuste handelte.

Die 16 Personen erhielten Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise. Die Bundespolizisten wiesen sie später nach Österreich zurück.

