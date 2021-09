Bundespolizei erwischt 23-jährige Drogenkurierin bei Lindau

1,2 Kilogramm Kokain hat die Polizei am Körper einer 23-Jährigen gefunden. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft und ist unerlaubt eingereist.

Die Bundespolizei hat am Grenzübergang Hörbranz bei Lindau eine mutmaßliche Drogenkurierin in einem Reisebus aus Spanien gestoppt. Die 23-Jährige trug etwa 1,2 Kilogramm Drogen am Körper. Mittlerweile sitzt sie in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei jetzt berichtet, kontrollierte eine Streife bereits am Freitag, 10. September, die Frau in dem Reisebus aus Barcelona in Richtung München. Sie gab an, auf dem Weg nach Zürich zu sein, um dort eine Freundin zu besuchen. Ihr Ziel laut Busticket war jedoch Wien. Die Frau konnte zudem weder eine Nummer noch einen Chatverlauf mit der angeblichen Freundin vorweisen.

Polizei findet 1,2 Kilogramm Kokain am Körper der 23-Jährigen

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten zwei Drogenpäckchen am Körper der Frau. Dabei handelte es sich laut Polizei um etwa 1,2 Kilogramm Kokain. Der Richter beim Amtsgericht Memmingen erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten einen Haftbefehl. Die 23-Jährige befindet sich nun in der Justizvollzugsanstalt Memmingen.

Durch die Straftat kann sich die Nicht-EU-Bürgerin nicht mehr auf ihr Reiserecht berufen. Da die junge Frau nicht im Besitz eines gültigen Aufenthaltstitels für Deutschland ist, zeigten sie die Beamten wegen unerlaubter Einreise an.

