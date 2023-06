Bundesweiter Protesttag: Apotheken im Westallgäu bleiben am 14. Juni zu

Immer mehr Apotheken werden dichtgemacht. Am Protesttag wollen auch Betriebe im Allgäu auf Probleme hinweisen - unter anderem die zunehmende Bürokratie.

09.06.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Lieferengpässe, Bürokratie und eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung. Das sind laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) die Gründe für den bundesweiten Apotheken-Protesttag am Mittwoch, 14. Juni. Auch im Westallgäu bleiben an diesem Tag die Apotheken geschlossen – mit Ausnahme eines Notdienstes. „Wir wollen auf Missstände aufmerksam machen“, sagt Veith Ehrhardt, der die Stadt- und die Bergapotheke in Lindenberg betreibt.

