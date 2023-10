Im Stundentakt: Neue Buslinie fährt von Weiler über Vorarlberg nach Lindau

Eine neue Verbindung bringt Fahrgäste über die Grenzen zum Bahnhof Reutin. Wann die Linie 21 eingeführt wird und wann die Abfahrtszeiten sind.

18.10.2023 | Stand: 05:07 Uhr

Im Westallgäu stehen Verbesserung im ÖPNV an: Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember, mit dem auch ein Betreiberwechsel einhergeht, wird eine länderübergreifende Busverbindung eingeführt, die dann im Stundentakt von Weiler über Lindenberg, Scheidegg, Hohenweiler, Möggers und Hörbranz an den Bahnhof Lindau-Reutin und zurück fährt – sonntags jedoch nur alle zwei Stunden. Interessant sei das Angebot vor allem für Pendler, weil der Fahrplan nach den Abfahrten der Eisenbahnen in Reutin ausgerichtet werde, heißt es in einer Mitteilung.

Die Grundsatzvereinbarung für die neue Linie mit der Nummer 21 durch das Leiblachtal haben demnach vergangene Woche der Lindauer Landrat Elmar Stegmann und der Schwarzacher Bürgermeister Thomas Schierle, der auch Obmann des Landbusses Unterland ist, unterzeichnet. Das Angebot wird von der Europäischen Union gefördert.

Es sei ein Beispiel für erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit, sagt der Lindauer Kreischef. Damit würden Anreize für Menschen geschaffen, um auf den Individualverkehr zu verzichten. „Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist der Abbau bürokratischer Hürden.“ So sind sowohl deutsche als auch vorarlberger Tickets gültig.

Starten soll die Linie, die laut Mitteilung die einzige ist, die in Deutschland startet und endet und durch Vorarlberg führt, werktags in Weiler um 5.35 Uhr und in Lindau um 6.34 Uhr. Die letzte Verbindung fährt in Weiler um 18.35 Uhr ab, in Lindau um 19.34 Uhr. Samstags entfallen jeweils die erste und letzte Verbindung, sonntags gilt ein Zweistundentakt (ab Weiler: 6.35 bis 16.35 Uhr, ab Lindau: 7.34 bis 17.34 Uhr).