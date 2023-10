RBA streicht erneut Busverbindungen im Westallgäu

Personalmangel: Welche Fahrten betroffen sind und bis wann Einschränkungen zu erwarten sind.

23.10.2023 | Stand: 17:11 Uhr

Mehrere Monate sind die Busse im Westallgäu zuverlässig gefahren – nun kündigt die Regionalbus Augsburg GmbH (RBA) zum wiederholten Mal Ausfälle an. Betroffen sind mehrere Verbindungen der Linien 731 (Isny-Röthenbach-Weiler), 732 (Isny-Röthenbach-Lindenberg) und 733 (Isny-Maierhöfen-Stiefenhofen- Oberstaufen). „Wir bemühen uns, hier schnellstmöglich eine Lösung zu finden und bitten um Entschuldigung für die entstehenden Unannehmlichkeiten“, teilte am Montag Thomas Bühle, RBA-Betriebsleiter in Lindau, mit.

Gestrichen werden die Fahrten demnach kurzfristig ab diesem Dienstag und voraussichtlich bis Freitag. Als Grund dafür nennt Bühle wie bei den Ausfällen in der näheren Vergangenheit Personalmangel. Zur Erinnerung: Bereits im Herbst 2022 sowie in diesem Frühjahr musste die RBA bereits diverse Verbindungen kappen. Vor allem im Hinblick auf den Betreiberwechsel sei es schwierig, Fahrer zu finden, erklärte der Betriebsleiter kürzlich – zumal es in der aktuellen Zeit generell schwierig sei, genügend Mitarbeiter zu finden.

Wie berichtet, sind ab dem 10. Dezember die Unternehmen Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB), Sohler aus Wangen (die mit den Süddeutschen Verkehrslinien aus Laupheim zusammenarbeitet) und das Lindenberger Busunternehmen Burkhard für den Busbetrieb im Westallgäu zuständig. Regelmäßige Ausfälle sollen dann der Vergangenheit angehören.

Folgende Verbindungen sind gestrichen:

Linie 731 11.25 Uhr Weiler Schule über Röthenbach (11.38 Uhr) nach Isny (Ankunft 12.20 Uhr)

Linie 732 12.42 Uhr Isny Karl-Wilhelm-Heck-Straße nach Lindenberg (Ankunft 13.09 Uhr), 13.12 Uhr Lindenberg ZOB nach Grünenbach (Ankunft 13.33 Uhr)