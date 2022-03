Busunternehmer Burkhard aus Lindenberg setzt auf Wasserstoff

Klaus Burkhard will in Röthenbach aus organischen Stoffen Wasserstoff herstellen. Nutzen will er ihn nicht nur für Busse. Er hat Ideen für den ganzen Landkreis.

19.03.2022 | Stand: 17:50 Uhr

Im Kultfilm „Zurück in die Zukunft“ von 1985 baut Dr. Emmett Brown die von ihm erfundene Zeitmaschine so um, dass sie sich mit organischen Abfällen, unter anderem in Form einer Bananenschale, betreiben lässt. 37 Jahre nach dem Film ist die Vision Wirklichkeit – freilich nur, was die Energie betrifft. Während Zeitmaschinen noch auf sich warten lassen, ist es möglich, aus organischen Stoffen wie Klärschlamm, Gülle, Gras, dem Inhalt der Biotonne oder den Abfällen der Gastronomie Wasserstoff zu erzeugen. Und der liefert Fahrzeugen mit einer Brennstoffzelle die Energie. Klaus Burkhard aus Lindenberg will dieses Prinzip nutzen – und ab 2023 in Röthenbach Wasserstoff produzieren.