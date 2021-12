Erstmals verkehren die Busse auf den wichtigsten Linien im Takt. Stündlich geht es zu festen Zeiten zu den Bahnhöfen in Röthenbach und Hergatz. Was sich ab Sonntag verändert.

Es ist ein Sprung nach vorne im Nahverkehr: Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 12. Dezember, gibt es auf den wichtigsten Buslinien im Westallgäu erstmals einen stündlichen Taktverkehr, Busse fahren also immer zur gleichen Minute ab. Verbessert wurden dabei auch die Zuganschlüsse an den Bahnhöfen in Röthenbach und Hergatz. „Wir gehen einen wichtigen Schritt in Richtung Verkehrswende“, sagt Landrat Elmar Stegmann.