Busverkehr im Westallgäu: So läuft es nach den Ausfällen der vergangenen Woche

Zuletzt sind im Landkreis Lindau auf einigen Linien Fahrten ausgefallen. Inzwischen gab es Entwarnung, aber mit Einschränkung.

08.02.2023 | Stand: 05:46 Uhr

Nachdem die Regionalbus Augsburg (RBA) GmbH vergangene Woche wegen Personalmangels diverse Linien im Westallgäu nicht bedienen konnte, ist nun wieder etwas Normalität im hiesigen ÖPNV eingekehrt – zumindest für die Fahrgäste.

Bei der RBA, die am vergangenen Freitag angekündigt hatte, dass ab dieser Woche wieder nahezu alle Linienfahrten normal bedient werden könnten, hat sich am Engpass nichts geändert. Dieser hatte zuletzt die Ausfälle unter anderem auf den Linien 731, 732 und 733 ausgelöst. Das sorgte vor allem bei Kindern und Jugendlichen für Stress, denn von einem auf den anderen Tag kamen sie teilweise nicht mehr ohne Transferhilfe der Eltern in die Schule.

Was seit diesem Montag hilft, ist, dass der Lindenberger Reiseunternehmer Klaus Burkhard zwei Fahrer im Bereich Isny unterstützend einsetzt. Gerade dort hatte sich die Personalnot in der vergangenen Woche besonders ausgewirkt. Ob dies auf lange Sicht möglich ist, kann Burkhard derzeit nicht versprechen, denn auch bei ihm gebe es Engpässe. „Bisher funktioniert alles“, sagt er, „wir denken aber von Woche zu Woche.“ Dieser Tage stünden neue Gespräche mit der RBA an.

Fraglich ist nach wie vor, ob der Busverkehr bis zum Betreiberwechsel am 10. Dezember reibungslos funktionieren wird. Wie berichtet, übernehmen dann Burkhard Reisen in Lindenberg, der Regionalverkehr Alb-Bodensee mit Sitz in Friedrichshafen und die Bietergemeinschaft Süddeutsche Verkehrslinien in Laupheim den Betrieb von der RBA, die zuletzt bei der Ausschreibung nicht berücksichtig worden ist. Dass das Werben um potenzielle Fahrer für das Unternehmen deshalb schwierig ist, überrascht den Lindauer Betriebsleiter Thomas Bühle wenig, denn angesichts der Veränderung könne sein Unternehmen Neulingen keine langfristige Perspektive anbieten.