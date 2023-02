Busverkehr: RBA meldet erneut Ausfälle im Westallgäu

Zunächst war am Freitag von großflächigen Busausfällen in der Region die Rede, später gab das Augsburger Unternehmen eine leichte Entwarnung.

16.02.2023 | Stand: 16:02 Uhr

Zuletzt lief es im Busvekehr im Westallgäu einigermaßen rund, an diesem Freitag müssen sich Pendler nun erneut auf Einschränkungen im ÖPNV einstellen. Diese sind jedoch deutlich kleiner als zunächst von der Regionalbus Augsburg (RBA) GmbH angenommen.

Probleme im Busverkehr wegen Krankheitsfällen

Der Lindauer Betriebsleiter Thomas Bühle listete am Donnerstagvormittag eine ganze Reihe von Verbindungen im Westallgäu auf, die nicht hätten bedient werden können – „aufgrund von vermehrten Krankheitsfällen“, lautete die Begründung. Am Nachmittag gab er dann eine leichte Entwarnung: „Wir konnten kurzfristig noch unsere Umläufe entsprechend ändern, um die Ausfälle so gering wie möglich zu halten.“ Letztlich fielen nur drei Kurse weg.

Ein großflächiger Ausfall hätte Eltern von Schülern erneut vor Probleme gestellt. Wie berichtet, hatte es einen solchen bereits Anfang Februar gegeben, wobei vor allem die Argentalkommunen stark betroffen waren. Ohne Elterntransferhilfe waren viele Kinder nicht in die Schule beziehungsweise nach Hause gekommen. Bühle bedauert dies und beteuert: „Grundsätzlich arbeiten wir immer mit Hochdruck an Lösungen um Ausfälle zu vermeiden.“

Busse, die am Freitag ausfallen:

Linie 18 6.56 Uhr von Lindau

Linie 11 7.32 von Lindenberg Schulzentrum nach Scheidegg.