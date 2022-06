Die Läden in Lindenberg und Lindau sind nicht barrierefrei. Viele Menschen erreichen die Einrichtungen nur schlecht, sagt Caritas-Geschäftsführer Harald Thomas.

Die Caritas sucht neue Räume für die Tafelläden in Lindenberg und Lindau. Das gab Geschäftsführer Harald Thomas bei der Mitgliederversammlung in Lindenberg bekannt.

Der Tafelladen der Caritas befindet sich in Lindenberg in der Weinstraße, also mitten im Zentrum, 300 Meter vom Rathaus entfernt. In den Räumen befand sich früher ein Elektrogeschäft. Allerdings ist der Laden nur über eine Treppe zu erreichen. Harald Thomas sprach zudem von verwinkelten Zugängen. Ähnlich ist die Lage in Lindau. Angesichts der erschwerten, nicht barrierefreien Zugänge könne mancher Bürger die Tafelläden nur schwer oder gar nicht erreichen, erklärte Thomas.

Deshalb sucht die Caritas in beiden Städten dringend nach neuen Räumlichkeiten. Der Kreisverband denkt dabei laut Thomas in alle Richtungen, also Miete, Kauf oder Grundstücke in Erbpacht.

Aktuell gilt sowohl in den Tafelläden als auch der Geschäftsstelle noch immer die 3-G-Regel. Das diene dem Schutz der Beschäftigten, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sowie der Kundschaft. Weil der Laden nur eineinhalb Stunden am Tag geöffnet ist und man insbesondere durch die Krise in der Ukraine einen riesigen Zulauf habe, stünden die Menschen oft dicht an dicht. Die Caritas wolle nicht zum „Hotspot“ werden. Bisher haben die Maßnahmen laut Thomas funktioniert.

Die Folgen des Krieges in der Ukraine bekommt die Caritas im Übrigen nicht nur in den Tafeln zu spüren. Thomas rechnet mit einer Welle an hilfsbedürftigen Menschen. Betroffen seien vor allem Alleinerziehende und Senioren.

Ein weiterer Bericht über die Mitgliederversammlung des Caritas-Kreisverbandes erscheint in einer der nächsten Ausgaben.