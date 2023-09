Bekanntes Gesicht: Das ist der neue Chefarzt in der Scheidegger Klinik

Dr. Holger Hass ist als Chefarzt zurück in der Paracelsus-Klinik in Scheidegg. Er übernimmt die Leitung von Dr. Bingger und Dr. Bair. Was seine Aufgaben sind.

12.09.2023 | Stand: 05:21 Uhr

Die Paracelsus-Klinik in Scheidegg hat einen neuen Chefarzt. Wobei: Ganz so neu ist er gar nicht. Sondern ein alter Bekannter. Dr. Holger Hass ist zum 1. September als Chefarzt nach Scheidegg an die onkologische Rehaklinik zurückgekehrt. Das hat die Klinik am Montag mitgeteilt.

Hass übernimmt die Leitung des medizinischen Bereichs der Klinik von Dr. Thomas Bingger und Dr. Wolfgang Bair, die die Klinik zum 30. Juni verlassen haben, um sich wieder dem akutmedizinischen Bereich zu widmen. Es wird darüber hinaus die Funktion des medizinischen Geschäftsführers der Klinik innehaben.

Dr. Holger Hass war bereits von 2008 bis 2021 als Chefarzt in der Paracelsus Klinik tätig. Danach widmete er sich einer neuen Herausforderung in der Schweiz, wo er eine onkologische Rehabilitationsklinik mitaufgebaut hat.

Er ist 51 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Töchter und lebt mit seiner Familie im Westallgäu.

Lesen Sie auch: Wo im Westallgäu bald Schaukelspaß mit Bergblick möglich ist

Paracelsus-Klinik in Scheidegg: Dr. Hass entwickelte Haus bereits während erster Amtszeit weiter

Nun kehrt der Internist an seine alte Wirkungsstätte zurück. Er ist außerdem Facharzt für Hämatologie und internistische Onkologie, Gastroenterologie, Hepatologie, Palliativmedizin und Naturheilverfahren. Hass hat die Klinik bereits während seiner ersten Amtszeit maßgebend weiterentwickelt und spezielle Therapiekonzepte für onkologische Patientinnen und Patienten etabliert. Dazu zählen zum Beispiel das Polyneuropathie-, das Fatigue- oder das Adipositas-Konzept. Diese will er die neuesten Erkenntnisse und Entwicklungen überarbeiten.

Darüber hinaus soll er in seiner Funktion als medizinischer Geschäftsführer standardisierte Reha-Prozesse in Abstimmung mit der Deutschen Rentenversicherung entwickeln. Diese sollen an Paracelsus-Kliniken in ganz Deutschland eingeführt werden.

Der Konzern mit Sitz in Osnabrück gehört zu den großen Reha-Anbietern in Deutschland. Er unterhält zehn Einrichtungen an fünf Standorten, an denen 1000 Beschäftigte nach eigenen Angaben rund 19.000 Patienten betreuen.

Lesen Sie auch: Neues Schuljahr - diese Schule bereitet sich in Lindenberg auf den Umzug vor

Auch die Reha-Forschung will Hass weiter vorantreiben. Die Klinik in Scheidegg betreibt mit IREFOS (Institut für Reha-Forschung und Survivorship) ein eigenes Forschungsinstitut, dessen Leitung Hass auch während seiner Tätigkeit in der Schweiz innehatte.