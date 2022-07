Chinese schafft am Gymnasium Lindenberg Abitur mit 1,0: „Ich wollte das Beste daraus machen“

Yixuan Wang hat sein Abitur am Gymnasium Lindenberg mit 1,0 abgeschlossen. Der 20-Jährige aus China hat erst vor vier Jahren angefangen, Deutsch zu lernen.

30.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Yixuan Wang: Bei uns ist das eine Tradition, wenn man anfängt Englisch zu lernen, bekommt man einen englischen Namen. Als ich dann angefangen habe, Deutsch zu lernen, habe ich mir überlegt, welcher Name meinem englischen Name Jack am ähnlichsten ist. Und so ist es dann Jakob geworden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.