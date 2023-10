Ein Chor will singend die Welt kennenlernen

Opernlieder, Popsongs, Gospels und Chansons präsentierte der französische Chor „Art et Terre“ bei zwei Auftritten in Lindenberg.

Von Matthias Ströse

31.10.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Die Partnerschaft mit Vallauris Golfe-Juan in Frankreich hat in diesem Herbst das Kulturprogramm der Stadt Lindenberg bereichert: Der Chor „Art et Terre“ war zu Gast und trat bei der Westallgäuer Kunstausstellung sowie bei einem Chortreffen in der Johanneskirche auf.

