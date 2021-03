Christian Springer berichtet Westallgäu-Gemeinden von Gewalt auf den Straßen im Libanon

Kabarettist Christian Springer aus München engagiert sich im Libanon und ist Allgäuer Kommunen ein wichtiger Ansprechpartner. Was er zur Krise im Land sagt.

15.03.2021 | Stand: 17:49 Uhr

Der Online-Sitzung des Interkommunalen Libanon-Ausschusses Allgäu war auch Christian Springer zugeschaltet. Der Münchner Kabarettist leitet die im Libanon aktive Organisation „Orienthelfer“ und steht mit den Allgäuern in engem Kontakt.

Springer verbringt viel Zeit im Libanon und schilderte den etwa zehn teilnehmenden Frauen und Männern die schlimme Lage im Land. Die Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut im vergangenen August, eine monatelange Regierungskrise – und dann noch die Pandemie, die dringend benötigte Importe verhindert. Preise explodieren und die Arbeitslosenquote ist auf über 40 Prozent gestiegen: Die Verzweiflung der Menschen, von denen schon die Hälfte unterhalb der Armutsgrenze lebt, schlägt immer öfter in Wut um, die sich bei Demonstrationen Bahn bricht.

„Es gibt Gewalt auf der Straße“, sagt Springer. „Vor ein paar Tagen gab es Tote in Tripoli.“ Erschüttert erzählt er von der Ermordung des Publizisten Lokman Slim, der die politische Elite und die mächtige Hisbollah kritisierte. „Diese Hinrichtung hat eine Schockwelle durchs Land gejagt“, sagte Springer.

Libanesen haben kein Vertrauen in Politik

Ein großes Problem ist in Augen des Münchners, dass die junge Bevölkerung keinerlei Vertrauen in Politiker mehr habe – auch nicht in die im Januar eingesetzte neue Regierung. „Sie nehmen alle in Haft. Aber mit wem soll man weiterarbeiten? Du kannst nicht alle austauschen“, sagte Springer. Noch seien viele Organisationen im Land, die helfen. Diese sollten sich verstärkt vernetzen, denn Ansatzpunkte für Hilfe gebe es viele. „Wir müssen uns nicht alle auf die Essensverteilung in Beirut konzentrieren, sondern dezentral aktiv sein. Kinder müssen Fußball spielen können, Eltern brauchen Traumatherapie – das gibt den Leuten Hoffnung.“

Auf Frage von Johannes Buhmann wie die Haltung der libanesischen Bevölkerung gegenüber den syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen sei, antwortete Springer: „Die Aufnahmebereitschaft im Libanon war schon immer sehr unterschiedlich.“ Manche Bürgermeister erklärten ihre Gemeinde zur „Syrer-freien Zone“, und andere leisteten großzügig Hilfe. Je schlechter die Lage der Einheimischen, desto stärkere Ressentiments gegenüber noch Ärmeren gebe es. „Wieder einmal heißt es im Land: Es kippt allmählich.“

Kommunale Partnerschaften sind wichtig

Initiativen wie die kommunalen Partnerschaften hält Christian Springer für bedeutsam. Und andersrum könnten künftig Nichtregierungsorganisationen wie Springers „Orienthelfer“ oder der Verein „Zeltschule“ von Jacqueline Flory noch wichtigere Ansprechpartner für die im Libanon engagierten Allgäuer sein. Denn diese fragen sich, wie stark sich das Bundesentwicklungsministerium noch im Nahen Osten einsetzt, wenn Gerd Müller nicht mehr Minister ist. Markus Reichart sagte dazu: „Es ist wichtig, dass wir unser Engagement fortsetzen und das nicht nur von Förderungen abhängig machen.“

Lesen Sie auch