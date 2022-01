Corona-Alarm beim EV Lindau dauert an - doch es gibt auch gute Nachrichten

Landratsamt Lindau schickt Team des EV Lindau in Quarantäne. So geht es jetzt bei dem Eishockey-Verein weiter.

10.01.2022 | Stand: 18:32 Uhr

Beim EV Lindau herrscht weiterhin Corona-Alarm – und die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden: Bei mehreren Akteuren mit positiven PCR-Tests wurde die Omikron-Variante festgestellt. Das hat der Oberligist am Montagnachmittag mitgeteilt.

„Wir wünschen den betroffenen Spielern eine gute Besserung und vor allem weiter einen milden Verlauf – bisher haben wir Gott sei Dank keine schweren Verläufe“, sagt Sportlicher Leiter Sascha Paul. Um welche Spieler es sich handelt, gab der Verein nicht bekannt.

EV Lindau-Team in Quarantäne

Der Team befindet sich derzeit auf behördliche Anordnung in Quarantäne. Und das heißt: Das Heimspiel am Freitag gegen Peiting und das Auswärtsspiel am Sonntag in Regensburg müssen verlegt werden. Wann die Islanders wieder in den Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren können, ist derzeit noch unklar.

Immerhin: Für die beiden Spiele, die am Wochenende bereits abgesagt worden sind, gibt es schon Nachholtermine. Lindau erwartet am Dienstag, 25. Januar, ab 19.30 Uhr die Blue Devils Weiden und gastiert exakt eine Woche später bei den Black Hawks in Passau (Dienstag, 1. Januar, 20 Uhr).

Dustin Reich kommt von den "Kassel Huskies" nach Lindau

Derweil hat der Tabellenvorletzte einen neuen Spieler geholt. Verteidiger Dustin Reich ist vom DEL2-Klub Kassel Huskies an den Bodensee gewechselt. Der 20-Jährige, dessen Bruder Kevin in der DEL beim ERC Ingolstadt im Tor steht, hat das Eishockeyspielen in Iserlohn und Mannheim gelernt.

