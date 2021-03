Paula M. versucht mit ihren Kindern in Lindenberg, den Alltag im Lockdown zu meistern. Ein Kind ist Autist, die anderen drei brauchen im Home-Schooling Hilfe.

„Das Kind braucht Hilfe.“ Diesen Satz sagt Paula M. nicht nur einmal an diesem Nachmittag. Sie meint ihren elfjährigen Sohn Marc, der sich in der Schule schwer tut. Paula M. lebt mit ihrem Mann und den vier Kindern seit 14 Jahren im Westallgäu. Ihren richtigen Namen und die ihrer Söhne und Töchter möchte die 39-Jährige im Artikel nicht preisgeben, denn sie erzählt hier von bitteren Stunden und dem Kampf um eine gute Zukunft für die Kinder – an dessen Erfolg Paula M. nicht immer glaubt.