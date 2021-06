Corona im Landkreis Lindau: Die Lage ist stabil

In den meisten Gemeinden im Westallgäu hat es zuletzt keine Corona-Infektionen mehr gegeben. Es mangelt jedoch weiter an Impfstoff.

Die Lage ist stabil. Seit 24. Mai liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Lindau unter 35. „Die Zahl der Neuinfektionen stagniert“, beschreibt das Landratsamt die Lage.

In der vergangenen Woche hat es 24 neue Infektionen gegeben. So viele wie in der Woche zuvor. Nur in vier Kommunen überhaupt wurden neue Fälle registriert – in Lindenberg, Lindau, Heimenkirch und Grünenbach. Um größere Ausbrüche handelt es sich aber nicht. Die gemeldeten Neuinfektionen betreffen laut Landratsamt oft Familienmitglieder von bereits erkrankten Personen. Und: Der besonders gefährdete Personenkreis ist aktuell kaum betroffen. Nur eine Person über 60 Jahre hat sich im Landkreis in dieser Woche neu infiziert.

Zwei Bürger im Landkreis Lindau werden stationär behandelt

Trotzdem müssen derzeit laut Landratsamt zwei Bürger aus dem Landkreis stationär behandelt werden. Von einer – vor wenigen Wochen noch befürchteten – Überlastung der Kliniken ist aber keine Rede mehr: In den Kliniken in Lindau und Lindenberg sind drei der zwölf Betten auf den Intensivstationen frei. Kein Covid-19-Patient muss intensivmedizinisch behandelt werden. Allerdings ist in der vergangenen Woche auch wieder ein Mensch im Landkreis an einer Covid-19-Infektion verstorben.

Unverändert ist die Lage in den beiden Impfzentren: Während Betriebsärzte auch im Westallgäu nächste Woche mit Impfungen beginnen, fehlt es in den Zentren an Vakzin. Zwar erwartet das Gesundheitsamt in der nächsten Woche insgesamt 1870 Dosen – 1270 von BionTech/Pfizer, 400 von Moderna und 200 von Astrazeneca. Die werden aber laut Landratsamt „fast ausschließlich“ für Zweitimpfungen benötigt. Erstimpfungen seien weiterhin kaum möglich. Dafür vergeben die Impfzentren derzeit auch keine Termine.

4000 Personen im Landkreis Priorität 1 bis 3

Deshalb ist vor allem von Bürgern Geduld gefragt, die keine Chance haben, über einen Betriebs- oder Hausarzt geimpft zu werden. Das zeigen die Zahlen des Landratsamtes: Demnach stehen allein im Landkreis Lindau noch über 4000 Personen in der Priorität 1 bis 3 auf der Warteliste. Sie sind entweder einem erhöhten Risiko ausgesetzt oder gehören speziellen Berufsgruppen an. Sobald wieder genügend Vakzin für Erstimpfungen zur Verfügung steht, sollen sie vorrangig geimpft werden, kündigt das Landratsamt an.

Insgesamt sind im Landkreis bislang 49 678 Impfungen vorgenommen worden – davon mehr als 11 500 in den Arztpraxen. 16 683 Menschen haben bereits zwei Spritzen mit Vakzin erhalten. Das sind – gut fünf Monate nach Start der Impfkampagne – mehr als 20 Prozent der Bevölkerung im Landkreis.

