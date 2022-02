Corona im Landkreis Lindau: Drei neue Todesfälle an einem Tag gemeldet

Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis Lindau ist gestiegen. Was über die Verstorbenen bekannt ist und wieso es zur Corona-Lage auch gute Nachrichten gibt.

Während die Sieben-Tage-Inzidenz zumindest langsam sinkt, ist die Zahl der Corona-Toten im Landkreis Lindau wieder gestiegen: Das Landratsamt und das Robert-Koch-Institut haben am Donnerstag gleich drei neue Todesfälle auf einmal gemeldet.

Damit ist die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren nachweislich in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, auf 78 gestiegen (Stand: 17. Februar).

Drei Todesfälle auf einmal – das ist in der aktuellen Situation ungewöhnlich. In den vergangenen Wochen und Monaten hatten die Behörden zumeist einzelne Fälle im Landkreis Lindau vermeldet. Zuletzt vor gut zwei Wochen.

Und auch diesmal sind nicht alle drei Menschen am gleichen Tag gestorben: „Es gab zwei Todesfälle in der vergangenen Woche, die erst jetzt über Sormas erfasst wurden, und einen Todesfall in dieser Woche“, teilt Sibylle Ehreiser vom Landratsamt Lindau auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Landkreis Lindau hat Probleme mit Software Sormas

Sormas ist die Software, die Behörden, Labore und das RKI miteinander vernetzt. Allerdings ist sie zuletzt immer mal wieder ausgefallen – weshalb beispielsweise die Zahl der Impfdurchbrüche und Quarantänefälle nicht ermittelbar war.

In welchem Umfeld die Personen gestorben sind, ob beispielsweise in einem Krankenhaus oder in einem Heim, gibt das Landratsamt „aus Datenschutzgründen und Gründen des Persönlichkeitsschutzes der Verstorbenen und deren Angehörigen“ nicht bekannt. Lediglich zum Alter machte die Behörde Angaben: Die verstorbenen Personen waren demnach alle 80 Jahre und älter.

Im Landkreis Lindau sind seit Jahresbeginn somit sechs Menschen an oder mit Corona gestorben. Im gesamten Kalenderjahr 2021 waren es 37, im Jahr 2020 wurden 35 Corona-Tote registriert.

Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Lindau sinkt

Es gibt aber auch gute Nachrichten zur Corona-Lage im Landkreis Lindau: Das Infektionsgeschehen scheint sich zu beruhigen. Zwar sind am Donnerstag 323 neue Corona-Fälle gemeldet worden, doch insgesamt ist die Zahl rückläufig. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag an der 2000er-Marke gekratzt hatte, lag der Wert am Donnerstag bei 1910,2.