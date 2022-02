Corona im Landkreis Lindau: Zahlen steigen, Impfungen stocken

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Lindau klettert über 1500. Derweil lassen sich immer weniger Menschen impfen. Wieso die Luca-App nichts mehr bringt.

04.02.2022 | Stand: 17:39 Uhr

Die Infektionszahlen im Landkreis Lindau steigen weiter. In der vergangenen Woche sind 1295 Menschen positiv getestet worden – das entspricht ziemlich genau der Einwohnerzahl von Gestratz.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist somit erstmals auf über 1500 geklettert. Der Wert lag am Freitag bei 1556,9. Immerhin: Der Landkreis Lindau war damit noch unter dem bayernweiten Schnitt von knapp 1700 (Stand: 4. Februar).

„Das Infektionsgeschehen ist nach wie vor diffus und nach wie vor sind eher jüngere Menschen unter 50 Jahren betroffen“, teilt das Landratsamt mit. Die Verläufe seinen überwiegend asymptomatisch oder schwach bis mittelschwer.

Betroffen waren in dieser Woche sechs Schulen und drei Kindertageseinrichtungen. Allerdings war und ist das nicht automatisch mit einer Schließung verbunden. „Ob eine Einrichtung geschlossen werden muss, entscheidet der jeweilige Betreiber in Abhängigkeit von der Anzahl an Betroffenen und im Hinblick darauf, ob eine Betreuung möglich ist“, teilt das Landratsamt mit.

Ein Landkreisbürger ist in der vergangenen Woche an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie ist damit auf 75 gestiegen. Neun Corona-Patienten müssen nach Angaben des Landratsamtes derzeit im Krankenhaus stationär behandelt werden. Keiner davon allerdings intensivmedizinisch.

Laut dem DIVI-Intensivregister waren am Freitag dennoch neun von zwölf Intensivbetten im Landkreis belegt (Rotkreuzklinik Lindenberg und Asklepiosklinik Lindau).

Landratsamt Lindau: Programm Sormas ist "unzuverlässig"

Neben der rasanten Zunahme an zu bearbeitenden Fällen macht auch die Technik dem Gesundheitsamt weiterhin zu schaffen. Das vom Bund zur Verfügung gestellt Software-Programm Sormas läuft nach Angaben des Landratsamtes „noch immer unzuverlässig“, weshalb Daten teilweise nur unvollständig abgefragt werden konnten. „Auch in dieser Woche können wir keine Angaben zu der Anzahl der Impfdurchbrüche machen“, teilt Pressesprecherin Sibylle Ehreiser mit.

Immerhin konnte im Gegensatz zur Vorwoche die Zahl der Quarantänefälle wieder ermittelt werden. Derzeit befinden sich rund 1350 Menschen in Quarantäne, wobei das Landratsamt die Kontakte aufgrund der hohen Fallzahl weiterhin nur eingeschränkt nachverfolgen und die betroffenen Personen nur noch schriftlich informieren kann.

Luca-App im Landkreis Lindau nicht mehr im Einsatz

Auch im Landkreis Lindau steht dabei die Luca-App als Mittel zur Kontaktverfolgung nicht mehr zur Verfügung. Der Freistaat Bayern hat den Vertrag mit deren Betreibern zum 31. Januar gekündigt. Betreiber können stattdessen unter anderem die Funktionen der Corona-Warn-App nutzen.

Während die Inzidenz weiter steigt, gerät die Impfkampagne im Landkreis Lindau zunehmend ins Stocken. Das bestätigt das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion.

Während in den letzten fünf Wochen des Jahres 2021 noch insgesamt 12.400 Impfungen (Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen) registriert worden sind, waren es nach Angaben der Behörde in den ersten fünf Wochen des Jahres 2022 nur rund 7300.

In der KW 1 waren es zwar noch fast 2900 Impfungen, doch danach gingen die Zahlen konstant zurück. In der KW 4 waren es nur noch 936 und in der aktuellen KW 5 sogar lediglich 171 (wobei hier die Zahlen nur bis einschließlich Mittwoch vorliegen).

Zwei Menschen im Landkreis Lindau haben schon die Viertimpfung bekommen

„Die Anzahl der Impfungen in den beiden Impfzentren ging in den letzten drei Wochen stark zurück – trotz niedrigschwelliger Angebote ohne Terminvereinbarung und auch vor Ort in den Gemeinden“, bedauert auch Landrat Elmar Stegmann. In einigen Wochen werde der Impfstoff des Herstellers Novavax zur Verfügung stehen. „Ich hoffe, dass sich dann noch weitere Menschen für eine erste Impfung entscheiden werden“, sagt der Landrat auf Nachfrage unserer Redaktion.

Bislang sind im Landkreis Lindau fast 145.000 Impfungen registriert worden. Zwei Personen haben im Impfzentrum sogar bereits ihre zweite Auffrischungsimpfung erhalten. Eine Übersicht über Impfmöglichkeiten in Lindau und Lindenberg gibt es hier.

Die Corona-Lage im Landkreis Lindau (Stand: 4. Februar)

Fälle seit Beginn der Pandemie 11.328 (Vorwoche: 10.029)

11.328 (Vorwoche: 10.029) Quarantänefälle in dieser Woche 1354 (Vorwoche: keine Angabe)

1354 (Vorwoche: keine Angabe) 7-Tage-Inzidenz 1556,9 (Freitag vor einer Woche: 1145,2)

Alle Corona-Fälle in den Kommunen seit Beginn der Pandemie (Stand: 4. Februar)