Corona-Inzidenz im Westallgäu verdoppelt sich innerhalb einer Woche

70 Menschen haben sich im Landkreis Lindau mit Corona infiziert. Die meisten waren nicht vollständig geimpft. So sieht es in Nachbarregionen aus.

22.10.2021 | Stand: 17:15 Uhr

Die Anzahl der infizierten Menschen im Landkreis Lindau ist in der vergangenen Woche wieder deutlich angestiegen. 70 neue Fälle hat das Gesundheitsamt registriert. Alle haben sich mit der Delta-Variante des Corona-Virus angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt doppelt so hoch wie vor einer Woche.

23 von 70 Corona-Infizierten im Landkreis Lindau waren vollständig geimpft

23 der neu erkrankten Menschen waren vollständig geimpft, teilt das Landratsamt mit. Ein Mensch ist so schwer krank, dass er intensivmedizinisch versorgt werden muss. Ob er vollständig geimpft ist, war gestern vom Landratsamt nicht zu erfahren. Die Verläufe seien ansonsten „leicht bis mittelschwer“, erklärt Sibylle Ehreiser, Sprecherin des Landratsamts.

Einen größeren Ausbruch hat es in der vergangenen Woche am Bodenseegymnasium in Lindau gegeben. „Hier sind gestern Reihentestungen durchgeführt worden, die Ergebnisse stehen noch aus“, sagt Ehreiser. Fünf Klassen der Schule sind derzeit von Corona-Infektionen betroffen. Die meisten Ansteckungen der vergangenen Woche spielten sich jedoch im familiären Umfeld ab.

Auch in Österreich und Baden-Württemberg verschäft sich die Corona-Lage

Die Pandemie kennt keine Landes- und auch keine Kreisgrenzen. Die Entwicklung in der Nachbarschaft steht darum in Wechselwirkung mit der Lage im Landkreis Lindau. Und in umliegenden Regionen ist deutlich zu erkennen, dass die Pandemie wieder an Fahrt zunimmt: Der Bodenseekreis liegt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165,2 in Baden-Württemberg an sechster Stelle, das Oberallgäu hatte gestern bereits einen Wert über 200. Vorarlberg steht österreichweit mit 131,3 vergleichsweise gut da. Spitzenreiter ist dort Salzburg (348,1). Österreich versucht den steigenden Fallzahlen entgegenzuwirken, indem es die 3G-Regel am Arbeitsplatz einführt. Ab 1. November müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nachweisen, dass sie geimpft, regelmäßig getestet oder von Covid-19 genesen sind.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Lindau (Stand: 22. Oktober)

Fälle seit Beginn der Pandemie 4075 (Vorwoche: 4005).

4075 (Vorwoche: 4005). Quarantänefälle in dieser Woche 178 (Vorwoche: 184)

178 (Vorwoche: 184) 7-Tage-Inzidenz: 85,3 (Freitag vor einer Woche: 42,6).

Alle Fälle in den Kommunen seit Beginn der Pandemie (Stand: 22. Oktober)

Lindenberg 617 (Veränderung gegenüber der Vorwoche +5)

Lindau 1447 (+26)

Weiler-Simmerberg 307 (+4)

Scheidegg 197 (+4)

Heimenkirch 155 (+1)

Bodolz 112 (+1)

Gestratz 68 (+0)

Grünenbach 86 (+1)

Hergatz 103 (+5)

Hergensweiler 107 (+2)

Maierhöfen 108 (+3)

Nonnenhorn 66 (+2)

Oberreute 52 (+2)

Opfenbach 183 (+1)

Röthenbach 62 (+0)

Sigmarszell 102 (+4)

Stiefenhofen 91 (+6)

Wasserburg 108 (+2)

Weißensberg 104 (+1)

Altersverteilung der Neuinfektionen der vergangenen Woche im Landkreis Lindau (Stand: 22. Oktober)

0 bis 14 Jahre 19 Fälle

19 Fälle 15 bis 34 Jahre 19 Fälle

19 Fälle 35 bis 59 Jahre 23 Fälle

23 Fälle 60 bis 79 Jahre 7 Fälle

7 Fälle 80 Jahre und älter 2 Fälle

Inzidenz in der Nachbarschaft