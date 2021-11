Am Freitag haben Mitarbeiter von Landratsamt und Polizei in acht Lindauer Lokalen 185 Gäste überprüft. Es reicht nicht, das Impf-Zertifikat vorzuzeigen.

Ingrid Grohe dpa

15.11.2021 | Stand: 18:02 Uhr

In acht Gastronomiebetrieben und Bars in der Stadt Lindau haben Mitarbeiter des Landratsamts und Beamte der Polizeiinspektion Lindau am Freitagabend Kontrollen durchgeführt. Das teilt das Landratsamt mit. Überprüft wurde, ob die Gäste die geltenden 3Gplus-Regeln einhalten, also geimpft, getestet oder mit einem PCR-Test negativ getestet sind. Unter 185 kontrollierten Frauen und Männern gab es nur einen Verstoß.