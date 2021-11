Corona-Kontrollen: Polizisten finden zweifelhaftes Attest bei Jugendlichem

In Lindau und Bodolz haben Polizisten in Gaststätten und Fitnessstudios die Einhaltung der Corona-Regeln überprüft.

18.11.2021 | Stand: 13:18 Uhr

Am Mittwochnachmittag und -bend von 14 bis 21.15 Uhr haben Beamte der Polizeiinspektion Lindau und der Bayerischen Bereitschaftspolizei zahlreiche Gaststätten, Restaurants und Fitnessstudios im Stadtgebiet Lindau und in Bodolz auf die Einhaltung der Coronavorschriften hin kontrolliert.

Dabei stellten die Beamten nur geringfügige Verstöße fest. heißt es im Polizeibericht, unter anderem trugen beispielsweise Bedienungen die Gesichtsmasken nicht ordnungsgemäß oder Kunden in Fitnesscentern trugen auf den Laufwegen keine Masken.

Jugendlicher zeigt zweifelhaftes Attest im Lindaupark vor

Bei einem Jugendlichen im Lindaupark stellten die Beamten ein zweifelhaftes Attest über die Befreiung von der Maskenpflicht sicher. In diesem Fall prüfen die Ermittler noch, ob das Attest ordnungsgemäß ausgestellt wurde. (Die aktuellen Corona-Regeln für den Landkreis Lindau finden Sie hier.)

Als Resümee teilten die Einsatzkräfte mit, dass die meisten angetroffenen Personen in den kontrollierten Örtlichkeiten sich äußerst kooperativ zeigten und durchaus positiv auf die Kontrollen reagierten. Die Polizei will auch in den kommenden Tagen kontrollieren.

Weitere Meldungen aus Lindau und dem Westallgäu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch